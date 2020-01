NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Da die Preise vor allem bei Polycarbonat zuletzt stark gefallen sien und das operative Ergebnis laut Prognose im Schlussquartal niedriger ausfallen dürfte, habe er seine Schätzungen für 2020 nochmal deutlich gekürzt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es spreche jedoch auch einiges dafür, dass die Probleme im laufenden Jahr schrittweise zurückgehen könnten./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 00:15 / GMT



