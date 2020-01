Die Frage, ob man lieber in die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) oder aber der Softbank (WKN: 891624) investieren würde, klingt zunächst ein wenig komisch. Wer schließlich in das Papier der japanischen Beteiligungsgesellschaft investiert, bekommt zu einem Großteil auch den chinesischen E-Commerce-Akteur, denn Alibaba ist mit Abstand die größte Beteiligung der Softbank. Das eine oder das andere funktioniert daher nicht. Nichtsdestoweniger können Investoren jedoch in den chinesischen Internetkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...