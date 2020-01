In unserer Analyse vom 12.12.19Silber: Jetzt könnte die Jahresendrallye starten!hatten wir über die charttechnische Situation des Edelmetalls berichtet und auf die Wahrscheinlichkeit der saisonal bedingten Jahresendrallye hingewiesen. Diese kam auch in 2019/2020 zum Tragen, der Silberpreis kletterte in den vergangenen Handelstagen bis auf 18,86 USD nach oben, kommt nun aber wieder deutlicher zurück. Aktuell notiert das Silber bei 17,94 US Dollar. Wir sichern jetzt aufgelaufene Gewinne ab und ziehen ...

