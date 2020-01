Die Angst vor einem Krieg am Persischen Golf sei erst einmal vom Tisch, heisst es am Markt.Zürich - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Im Verlauf sind die frühen Gewinne, die den Leitindex bis fast auf sein Allzeithoch geführt haben, zu einem Teil wieder abgeschmolzen. Die Marktteilnehmer beurteilten den Konflikt zwischen den USA und Iran nicht mehr als ganz so gefährlich. "Es gibt Anzeichen, die auf eine Entspannung hoffen lassen.

