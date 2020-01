Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran lässt die Sorgen vor steigenden Ölpreisen und einer Rezession wachsen. Doch für Hysterie besteht kein Grund: Die Konjunktur ist vom Ölpreis weniger abhängig als früher.

Wie soll das nur enden? Nur wenige Tage nach der Exekution des einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani durch das US-Militär schlug der Iran zurück. In der Nacht zum Mittwoch feuerte das Mullah-Regime mehrere Raketen auf US-Stützpunkte im Irak ab. Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump zu der Drohung verstiegen, wichtige Kulturgüter im Iran zu zerstören, sollten die Mullahs nach Vergeltung dürsten.

Die Welt fürchtet nun einen neuen Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten - und damit rückt auch die ökonomische Dimension des Konflikts in den Fokus. In der Region lagern geschätzt rund 50 Prozent der Weltölreserven. Die Eskalation des Konflikts sei "eine Gefahr mehr für die Weltkonjunktur 2020 und damit auch für die international stark verflochtene deutsche Wirtschaft", warnt Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Er rechnet vor: Ein Ölpreisanstieg von fünf Prozent koste die deutsche Volkswirtschaft, hochgerechnet auf das Jahr, zwei Milliarden Dollar - und das "schöpft Kaufkraft ab".

Unbestritten trifft die kriegerische Zuspitzung der Irankrise die Wirtschaft zu einem schlechten Zeitpunkt; mit dem Brexit und den ungelösten Handelskonflikten lauern auch im neuen Jahr zwei große Unwägbarkeiten. Doch für Hysterie besteht trotzdem kein Anlass. Weder mit Blick auf die Ölversorgung noch auf den Preis, noch auf die Folgen der Irankrise für die Konjunktur.

Denn selbst bei einer kriegerischen Eskalation im Nahen Osten ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gefährdet, da wir kaum noch Erdöl aus dieser Region beziehen. Auch eine Preisexplosion auf 100 Dollar und mehr, die manche Auguren befürchten, ist wenig wahrscheinlich: In den aktuellen Ölnotierungen von rund 68 Dollar pro Barrel (Sorte Brent) ist nach Ansicht von Analysten bereits eine gehörige Risikoprämie enthalten; in den vergangenen Monaten legte der Ölpreis trotz malader Weltkonjunktur um rund 20 Prozent zu. Nach einer Faustformel des Internationalen Währungsfonds reduziert ein Ölpreisanstieg um zehn Prozent das globale Bruttoinlandsprodukt für zwei Jahre ...

