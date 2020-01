Ort des Tages: Zumtobel ist ein international führender Anbieter für ganzheitliche Lichtlösungen der professionellen Gebäudebeleuchtung für innen und außen. Seit 70 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen, die höchste ergonomische, ökonomische und ökologische Ansprüche erfüllen sowie ästhetischen Mehrwert schaffen. Die Unternehmensursprünge von Zumtobel liegen in Dornbirn/Österreich. Allein hier finden sich drei Standorte. Neben dem Hauptsitz in der Schweizer Strasse 30, ist Zumtobel auch in der Höchsterstrasse 8 und der Schmelzhütterstrasse 26 situiert. Und so sieht die Österreich-Map mit Zumtobel nun aus: Share linkZumtobel ( Akt. Indikation: 9,89 /9,98, 0,15%) ...

