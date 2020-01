Köln (ots) -18 Hörbücher stehen im Finale des Deutschen Hörbuchpreises 2020.Der Preis wird in sechs Kategorien verliehen. Aus insgesamt 247Einreichungen hat die Nominierungsjury folgende Titel ausgewählt:In der Kategorie "Beste Interpretin" haben drei Schauspielerinnen dieChance auf die begehrte Auszeichnung: Camilla Renschke überzeugte dieJuror*innen mit ihrer Lesung von Ingrid Keuns Debütroman "Gilgi -eine von uns", Katja Riemann mit Anika Deckers Roman "Wir von deranderen Seite" und Johanna Wokalek mit Isabel Bogdans neuem Buch"Laufen".Um die Ehre als "Bester Interpret" wetteifern die SchauspielkollegenChristian Berkel, Lars Eidinger und Cornelius Obonya. Als deutscheStimme von Michel Houellebecq liest Berkel dessen Roman "Serotonin",Eidinger verkörpert in "Rohstoff" das Alter Ego des frühverstorbenen Jörg Fauser und Obonya führt mit Alex Beers Krimi "Derdunkle Bote" ins Wien der 1920er Jahre."Bestes Hörspiel" wird eine der folgenden Produktionen: RegisseurStefan Weiller lässt in "Deutsche Winterreise" die Hörer*innen amSchicksal obdachloser Menschen teilhaben, Regisseurin Luise Voigt hatmit "Die Jahre" den gleichnamigen Roman von Annie Ernaux adaptiertund der Regisseur und Komponist Felix Kubin holt in "Die Maschinesteht still"E.M. Forsters dystopische Erzählung in unsere Gegenwart.In der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" entschied sich dieNominierungsjury für "Eine kurze Geschichte der Trunkenheit", gelesenvon Jürgen von der Lippe, für die mehrstimmige Hörbuchfassung von"Post von Karlheinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen - und wasich ihnen antworte" aus der Feder des Journalisten Haznain Kazim undfür "Schuberts Winterreise - Lieder von Liebe und Schmerz" von undmit dem britischen Tenor Ian Bostridge.Finalisten in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch" sind "AgathaMerkwürdens Racheblumen" von Nicola Skinner in der Lesung von SaschaIcks, Bastian Pastewkas One-Man-Show in Torben Kuhlmanns "Edison. DasRätsel des verschollenen Mauseschatzes" und die Brudergeschichte"Hallo, Herr Eisbär!" von Maria Farrer, gelesen von Jörg Pohl.Um die Auszeichnung als "Beste Unterhaltung" konkurrieren dieSchauspieler Matthias Brandt und Matthias Matschke sowie der AutorThomas Meyer. Brandt interpretiert mit "Blackbird" ebenso seineneigenen Text wie Meyer mit "Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mitder Spionin", während Matschke mit Karsten Dusses Krimi eineAudio-Anleitung zum Thema "Achtsam morden" gibt.Eine Kinderjury, diesmal in Kooperation mit der AbteilungLeseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, wählt das"Beste Kinderhörbuch" aus. Über die anderen Gewinner entscheidet diePreisträgerjury, prominent verstärkt durch die SchauspielerinAnn-Kathrin Kramer. Alle Gewinner werden Ende Januar bzw. AnfangFebruar 2020 bekannt gegeben.Die Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises findet am 10. März 2020im WDR Funkhaus am Wallrafplatz statt und eröffnet das internationaleLiteraturfest lit.COLOGNE. Neben den sechs regulären Kategorien wirdzum zweiten Mal der "Beste Podcast" ausgezeichnet, für den es keineNominierungen gibt. Außerdem wird der im Zwei-Jahres-Turnus vergebeneSonderpreis verliehen sowie der WDR Publikumspreis, dessenGewinner*in erst am Veranstaltungsabend feststeht.Weitere Informationen zu den Nominierten mit Kurzinhalt,Jurybegründung und Hörprobe unterwww.deutscher-hoerbuchpreis.de/dhp-2020/die-nominierungenPressekontakt:Geschäftsstelle Deutscher Hörbuchpreis e.V.Henrike WenschkewitzAppellhofplatz 150667 KölnFon: +49 221 - 220 - 2377hoerbuchpreis@wdr.dehttp://www.deutscher-hoerbuchpreis.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4487562