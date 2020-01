Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die privaten Banken in Deutschland haben erneut heftige Kritik an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geübt und einen Ausstieg noch in diesem Jahr als möglich bezeichnet. "Ein Ausstieg muss vorbereitet werden, ist aus unserer Sicht aber absolut möglich", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Ossig zu Journalisten in Berlin. Damit wolle er aber nicht sagen, "dass wir für 2020 einen Ausstieg aus den Negativzinsen erwarten".

Mutmaßlich werde man auch in diesem Jahr mit dem Phänomen Negativzinsen konfrontiert sein - dennoch dürfe man sich nicht daran gewöhnen, denn sie seien "ein schleichendes Gift insbesondere für die Bilanzen der Banken". Leider müsse man bei den Negativzinsen aber "in langen Zeiträumen denken".

Ausdrücklich begrüßte Ossig aber die Bereitschaft der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu mehr Offenheit und die Ankündigung, dass die geldpolitische Strategie grundsätzlich überprüft werden solle. "Die Welt im Jahr 2020 ist eine völlig andere als im Jahr 2003, als die EZB ihre derzeit geltende Strategie erarbeitet hat", sagte er. Einen partielle Revision wäre deshalb nachvollziehbar. "Dass die EZB sich an dem Nahe-2-Prozent-Ziel orientiert, ist nicht mehr zeitgemäß." Aus Sicht der Banken müsse die EZB auch besser erklären, wie diese mit den Negativzinsen umgehen sollten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2020 06:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.