++ Deutsche Handelsdaten überschatten schwache Industrieproduktion ++ DE30 steigt nach Entspannung im Nahen Osten auf 2-Jahreshoch ++ Evotec profitiert von neuer Allianz mit Bayer ++Die europäischen Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag deutlich höher, nachdem die Spannungen mit dem Iran nachließen und Donald Trump keine Bereitschaft für einen Krieg zeigte. Aktien und Aktienfutures steigen überall auf der Welt. Der DE30 ist am Donnerstagmorgen der stärkste Blue-Chip-Index in Europa. Technologie- und Telekommunikationsaktien performen in Europa am besten, während Ölfirmen zurückbleiben. Die besser als erwarteten Daten zur Industrieproduktion sind positiv zu sehen. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass Deutschland das schlechteste Jahr seit einem Jahrzehnt erleben könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...