Pierer Mobility plant die Beendigung der Notierung ihrer Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Die Gesellschaft beabsichtige eine weitere Zulassung ihrer Aktien zum Handel im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, um die Handelsliquidität der Aktien im Euroraum zu erhöhen, wie es heißt. Nach dem für das erste Quartal 2020 geplanten Vollzug des Listings im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird eine Beendigung der Notierung der Aktien im Amtlichen Handel der Wiener Börse angestrebt, so die Gesellschaft. Die Primärkotierung an der SIX Swiss Exchange bleibt, wie es heißt. Darüber hinaus teilt Pierer Mobility mit, dass konzernweit im Jahr 2019 280.099 Motorräder unter den Marken KTM und Husqvarna ...

