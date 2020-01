Las Vegas (ots/PRNewswire) - Eine kostengünstige, militärisch zertifizierte Outdoor-SmartwatchHuami (NYSE: HMI), einer der weltweit größten Wearable-Hersteller[1], enthüllt im Rahmen der Consumer Electronic Show (CES 2020) in Las Vegas die beeindruckende Outdoor-Smartwatch-Reihe T-Rex als 7. Smartwatch-Reihe von Amazfit, die das Sport-, Style- und Basis-Smartwatch-Angebot der Marke bereichern wird. Mit widerstandfähigem Design, Leistung sowie einer Reihe umfassender Sport- und Fitness-Funktionen legt T-Rex die Messlatte für die Wearable-Branche deutlich höher an.Eine der kostengünstigsten militärisch zertifizierten Outdoor-Smartwatches auf dem MarktEntwickelt für die abenteuerlustigsten und urbanen Outdoor-Enthusiasten ermöglicht es der hoch widerstandsfähige Polymer-Körper der Amazfit T-Rex mit seinem zuverlässigen Design, den extremsten Umgebungen standzuhalten. Die Uhr wurde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten zertifiziert und erfüllt 12 der Vorschriften des Militärstandard-Qualitätstests (MIL-STD-810G).Die Amazfit T-Rex verfügt über ein 1,3 Zoll großes AMOLED-Display mit der so genannten "Always-On"-Funktion und einer Auflösung von 360 x 360 Pixel. Darüber hinaus wartet die Amazfit T-Rex mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 20 Tagen* auf. Abgerundet wird das Gerät mit GPS und GLONASS bei einer Dauerbetriebszeit von bis zu 20 Stunden*.Funktionen, um das volle Potenzial auszuschöpfenDie Amazfit T-Rex verfügt über 14 Sportmodi, die bei verschiedensten Fitnessaktivitäten die Leistung messen. Das bis zu 5 ATM wasserdichte Design ermöglicht zudem die Anwendung unter Wasser. Der integrierte optische PPG-Sensor BioTracker der T-Rex unterstützt die ganztägige Herzfrequenzmessung und bietet Warnhinweise bei schneller Herzfrequenz, wodurch Anwender Informationen zur Herzgesundheit erhalten.Amazfit Bip S - der erste Schritt in ein farbenfrohes LebenDie Innovationen von Huami Amazfit wurden um die Bip S erweitert, die ebenfalls während der CES 2020 vorgestellt wurde. Die Amazfit Bip S integriert nun Huami-PAI, einen revolutionären Indikator für persönliche Aktivität, und verfügt neben dem farbenfrohen, transflektiven Display über ein ultraleichtes Design mit gerade einmal 30 g Gewicht, Wasserdichte bis zu 5 ATM, einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Tagen* und einem eingebauten GPS.Preisgestaltung und Verfügbarkeit- Die Amazfit T-Rex wird im Januar 2020 mit einer unverbindlichenPreisempfehlung von 139,90 USD erhältlich sein.- Die Amazfit Bip S wird für Februar 2020 erwartet. Die Pressemappe und hochauflösenden Produktbilder können über folgenden Link heruntergeladen werden: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOKFür Presseanfragenpr@huami.com[1] Laut einemBericht von Frost &Sullivan aus dem Jahr2018 ist Huamihinsichtlich desVolumens zumweltgrößtenHersteller fürSmart-Wearable-Gerätegeworden.* Test im Laborergaben, dass dieAkkulaufzeit je nachTestumgebung undGebrauch variierenkann. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062776/Huami.jpgPressekontakt:Yunya Liu+86-15999658480liuyunya@huami.comOriginal-Content von: Huami, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133824/4487619