Mit der T7 Touch hat Samsung auf der CES eine externe SSD vorgestellt, die neben erhöhter Sicherheit durch einen Fingerabdruckscanner zu den schnellsten Festplatten ihrer Art zählt. Die externe SSD T5 von Samsung ist bereits seit einigen Jahren in unterschiedlichen Ausführungen im Handel und hat sich zu einer beliebten Lösung entwickelt, mit der man knappem Speicherplatz unter den unterschiedlichen Betriebssystemen Herr werden kann. Jetzt hat das Unternehmen anlässlich der CES in Las Vegas mit der T7 Touch ein Nachfolgemodell in mehreren Varianten angekündigt, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...