ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 19 auf 18 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der negative Einfluss der gestiegenen Ölpreise sei nicht durch Preiserhöhungen bei den Flugtickets aufgefangen worden, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Kurszielsenkung. Im Jahr 2020 erwarte er insgesamt ein Wachstum der Kapazitäten auf der Langstrecke, während auf der Kurzstrecke ein Abbau anstehe. Insgesamt sei das Risiko-Chance-Verhältnis von Airline-Aktien nach den schwachen Kursentwicklungen Ende 2019 nun aber ausgewogener./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 12:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben