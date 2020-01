BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer setzt bei der Erforschung von Wirkstoffen gegen Herzkrankheiten und Krebs verstärkt auf künstliche Intelligenz. Mit dem britischen Spezialisten für die auf künstlicher Intelligenz basierte Wirkstoffforschung und Moleküldesign Exscientia wurde eine dreijährigen Kooperation vereinbart, wie Bayer am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Zusammenarbeit richte sich auf frühe Forschungsprojekte zur Behandlung von kardiovaskulären und onkologischen Erkrankungen. Im Zuge der Allianz könnten einschließlich Voraus-, Forschungs- sowie Meilensteinzahlungen bis 240 Millionen Euro an die Briten fließen./mis/jha/