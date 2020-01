Für das Solarunternehmen BayWa r.e. ist es dessen bislang größer pan-europäischer Solarstrom-Deal mit einem Industriekunden: Die Großbrauerei AB InBev (Budweiser) schließt mit ihnen einen zehnjährigen Liefervertrag für jährlich 250 GWh Solarstrom. Sie will Bier mit PV-Strom brauen. Der Vertrag umfasst den den Kauf von 100 Prozent erneuerbarem Strom für alle europäischen Brauereien von AB InBev. Dies umfasst 14 Brauereien in Westeuropa und mehr als 50 Marken in 12 Ländern, darunter auch Budweiser. ...

