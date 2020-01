Zürich (ots) - Der Schweizerische Baumeisterverband SBV tritt mit einem neuen Corporate Design und einem modernisierten Verbandslogo auf. Der neue Claim «Wir gestalten die Zukunft» unterstreicht den Anspruch des Schweizerischen Baumeisterverbandes, die Rahmenbedingungen für eine moderne und zukunftsgerichtete Bauwirtschaft massgeblich mitzuprägen.Sozialpartnerschaft und Berufsbildung in die Zukunft führenMit fairen Arbeitsbedingungen jungen Nachwuchskräften attraktive Karrieremöglichkeiten auf dem Bau eröffnen. Diese Herausforderung hat sich der SBV für das Jahr 2020 auf die Fahne geschrieben. So mit seinem grossen Engagement für die Inbetriebnahme des Informationssystems Allianz Bau (ISAB). Der Vollzug des nationalen Gesamtarbeitsvertrages (LMV 2019-2022) wird durch die drei Module ISAB-Portal, ISAB GAV-Bescheinigung und den Baustellen-Badge ISAB Card modern und digital unterstützt und sichergestellt. Der SBV ist zuversichtlich, dass 2020 Bauherren und Vergabestellen bei Arbeitsvergaben die verschiedenen Module des Bau-Kontrollsystem einsetzen. In der Berufsbildung hat der SBV eine breit angelegte Branchenvernehmlassung bei den Unternehmern durchgeführt und so die geforderten Kompetenzen für die Baustelle der Zukunft erfragt. Mit diesen Informationen als Grundlage sollen die Abschlüsse und Ausbildungen des Bauhauptgewerbes, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Anspruchsgruppen in der Berufsbildung, modernisiert und so erfolgreich in die Zukunft geführt werden.Die Zukunft gestalten - nachhaltig bauenDie mehr als 2500 Mitgliederbetriebe im Bauhauptgewerbe leisten mit dem Bau von Verkehrsinfrastrukturen, bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie in der Immobilien-, Wohnungs- und Siedlungsentwicklung einen wesentlichen Beitrag für die Zukunft unseres Landes. Mit ihrer Arbeit meistern sie wichtige Herausforderungen mit Mehrwert für die Gesellschaft. So sieht der SBV die Baubranche als wichtigen Teil von Lösungen beispielsweise bei verdichtetem und ressourcenschonendem Bauen, bei der Reduktion von CO2-Emmissionen durch einen modernen Gebäudepark oder über die Sicherstellung einer funktionierenden und modernen Mobilität in der Schweiz. Dass Nachhaltigkeit im Bauen keine leerer Worthülse bleibt, dafür setzt sich der SBV bei der Umsetzung des Paradigmenwechsels im öffentlichen Beschaffungswesens ein. Zusammen mit den Bauherren gilt es hier die Jagd nach dem Billigsten durch einen Qualitätswettbewerb zu ersetzen. Die Zukunft gestalten. Dafür steht der neue Auftritt des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV.Weiterführende Links:Logo SBV: http://www.baumeister.ch/images/4_SBV/SBV-Logo-Zusatz-RGB.jpg Logoanimation: https://youtu.be/1yBG-Sz-GQUKontakt:Bernhard Salzmann, Leiter Politik und KommunikationTel. +41 58 360 76 30, bsalzmann@baumeister.chMatthias Engel, MediensprecherTel. +41 58 360 76 35, mengel@baumeister.chOriginal-Content von: SBV Schweiz. Baumeisterverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051907/100839762