Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie wird ihre Produktion in den kommenden drei Monaten weiter drosseln, wenn auch langsamer als noch im Vormonat gedacht, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Der ifo-Index für die Produktionserwartungen der Industrie stieg im Dezember sanft von minus 6,6 auf minus 5,7 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...