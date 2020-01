Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Arbeitslosenquote wie erwartet unverändert

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im November wie erwartet unverändert geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat lag sie wie im Oktober bei 7,5 Prozent, dem niedrigsten Stand seit Juli 2008. Im November 2018 hatte die Quote noch bei 7,9 Prozent gelegen. Gemäß Schätzung von Eurostat waren im November 12,315 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Gegenüber Oktober 2019 sank die Zahl der arbeitslosen Personen um 10.000, gegenüber November 2018 nahm sie um 624.000 ab.

VDMA meldete stärkeren Auftragsrückgang im Maschinenbau

Der Rückgang der Auftragseingänge im deutschen Maschinenbau hat sich im November beschleunigt. Nach Angaben des Branchenverbands VDMA lagen die Auftragseingänge um 15 (Oktober: 11) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Inlandsaufträge sanken um 15 (13) Prozent und die Auslandsaufträge um 14 (10) Prozent.

Deutscher Straßengüterverkehr sinkt im 4. Quartal um 0,3 Prozent

Der Straßengüterverkehr in Deutschland ist im vierten Quartal erneut gesunken. Wie aus Daten des Bundesamts für Güterverkehr hervorgeht, fiel der Rückgang aber weniger stark als zuletzt aus. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sank gegenüber dem dritten Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent, nachdem er im dritten Quartal um 0,5 Prozent zurückgegangen war und im zweiten Quartal um 1,7 Prozent.

BGA sieht weiterhin Achterbahnfahrt im Außenhandel

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat nach den jüngsten Außenhandelszahlen bessere Bedingungen für die Wirtschaft in Deutschland angemahnt. "Der Jahresausklang im Außenhandel spiegelt die anhaltende Unruhe in der Weltwirtschaft wider", sagte BGA-Präsident Holger Bingmann in Berlin. "Die Rückgänge bei den deutschen Ex- und Importen verdeutlichen einmal mehr, dass die Handelskonflikte und die eintrübende Weltkonjunktur deutliche Spuren in der Gesamtbilanz 2019 hinterlassen werden."

Bankenverband: Raten dringend von Finanztransaktionssteuer ab

Die privaten Banken in Deutschland haben den Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Finanztransaktionssteuer eine deutliche Absage erteilt. Sie forderten eine Aufgabe des Projektes, über dessen Einführung derzeit zehn Staaten der Europäischen Union (EU) verhandeln. "Wir raten dringend davon ab, das weiter zu verfolgen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Andreas Krautscheid.

Bankenverband: Ausstieg aus Negativzins ist möglich, 2020 aber nicht zu erwarten

Die privaten Banken in Deutschland haben erneut heftige Kritik an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) geübt und einen Ausstieg noch in diesem Jahr als möglich bezeichnet. "Ein Ausstieg muss vorbereitet werden, ist aus unserer Sicht aber absolut möglich", sagte Hauptgeschäftsführer Christian Ossig zu Journalisten in Berlin. Damit wolle er aber nicht sagen, "dass wir für 2020 einen Ausstieg aus den Negativzinsen erwarten".

Gewerkschaft akzeptiert Schlichterspruch zu Mindestlöhnen auf dem Bau

Im Streit um höhere Mindestlöhne auf dem Bau hat die Arbeitnehmerseite das Ergebnis einer Schlichtung angenommen: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) akzeptiert den Schlichterspruch zu Branchenmindestlöhnen im Bauhauptgewerbe, wie sie am Donnerstag mitteilte. "Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug, den Weg für eine Anhebung der Lohnuntergrenzen auf dem Bau endgültig freizumachen", erklärte Gewerkschaftschef Robert Feiger.

Britisches Unterhaus stimmt abschließend über Brexit-Gesetz ab

Drei Wochen vor dem geplanten Brexit stimmt das britische Unterhaus am Donnerstag abschließend über das Brexit-Gesetz von Premierminister Boris Johnson ab. Bei dem Votum wurde erwartet, dass das von Johnsons konservativer Partei dominierte Parlament dem Gesetz über den britischen EU-Austritt zustimmt. Der Gesetzestext muss dann bis zum geplanten Austritt am 31. Januar noch vom britischen Oberhaus abgesegnet werden. Auch das Europaparlament muss das Abkommen noch ratifizieren.

Neuer Aufruf zu Massenprotesten gegen Rentenreform in Frankreich

In Frankreich haben die Gewerkschaften erneut zu Massenprotesten gegen die Rentenreform-Pläne von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez, sprach am Donnerstag im Radiosender Europe 1 von einem "gerechten Kampf" gegen eine "schlechte" Reform. Geplant sind nach seinen Worten mehr als 200 Kundgebungen im ganzen Land.

Umfrage sieht SPD vor Hamburger Bürgerschaftswahl deutlich vor Grünen

Rund sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg sieht eine Umfrage die SPD deutlich vor den Grünen. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Instituts Trend Research für Radio Hamburg käme die SPD um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher auf 32 Prozent, wenn am Sonntag gewählt würde. Die Grünen, mit denen die SPD seit 2015 regiert, erreichten 23 Prozent.

Berliner Verwaltungsgericht befasst sich mit Spendenaffäre um AfD-Chef Meuthen

Vor dem Berliner Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die Verhandlung über die AfD-Spendenaffäre rund um Parteichef Jörg Meuthen begonnen. Der Politiker erschien dazu persönlich vor Gericht. Vor dem Beginn der Verhandlung sagte er vor Journalisten, er habe "nichts falsch gemacht" und "nichts zu verheimlichen".

Scheuer kündigt Gespräche mit Mautbetreibern an - Schiedsverfahren eingeleitet

Im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) baldige Gespräche mit den Betreibern angekündigt. "Es wird bald erste Treffen mit den Betreibern zur Streitbeilegung geben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "So ist es in den Verträgen vorgesehen."

Grüne fordern Frühwarnsystem gegen Medikamenten-Engpässe

Die Grünen im Bundestag haben einem Medienbericht zufolge ein Frühwarnsystem gefordert, um Lieferengpässen bei Medikamenten vorzubeugen. Großhändler sollten rechtzeitig Alarm schlagen und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduktion informieren, wenn sich die Lager leeren und ein Engpass absehbar werde. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor.

Neuer Virus-Typ soll hinter mysteriöser Lungenkrankheit in China stecken

Die Ausbreitung einer mysteriösen Lungenkrankheit in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan könnte Staatsmedien zufolge auf ein neuartiges Corona-Virus zurückgehen. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass ein neuer Typ dieser Erregerfamilie, zu der auch das tödliche Sars-Virus gehört.

Bereitschaft zum Vererben für den guten Zweck deutlich gestiegen

Die Bereitschaft der Deutschen zum Vererben an gemeinnützige Organisationen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. 28 Prozent der Deutschen ab 50 Jahren können sich mittlerweile vorstellen, eine gemeinnützige Organisation im Testament zu bedenken.

Einzelhandel fürchtet wegen Passfoto-Plänen der Regierung um Fotofachgeschäfte

Der Einzelhandel fürchtet wegen der Passfoto-Pläne der Bundesregierung um die Existenz der Fotofachgeschäfte. Die geplante Änderung der Passbildregelung sei ein Beitrag "zum Sterben des Fachhandels und der Verödung unserer Innenstädte", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, Stefan Genth, der Passauer Neuen Presse. Laut einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums müssen Passfotos künftig direkt bei der ausstellenden Behörde angefertigt werden, nicht mehr beim Fotografen.

Knapp zwei Drittel misstrauen der Regierung bei Digitalisierung

Mit Blick auf die Digitalisierung haben die Deutschen einer Umfrage zufolge nur wenig Vertrauen in die große Koalition. Fast 60 Prozent halten die Bundesregierung bei dem Thema für wenig kompetent, heißt es im erstmals vorgestellten Digitalreport 2020 des European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School Berlin und des Instituts für Demoskopie Allensbach.

Solarbranche fordert umgehende Abschaffung des Förderdeckels

Die Solarbranche fordert eine schnellere Abkehr vom Förderdeckel für Photovoltaik-Anlagen. In einem offenen Brief warf der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit weiteren Wirtschaftsverbänden, Verbraucher- und Umweltschützern der Regierung am Donnerstag Untätigkeit vor. "Trotz erheblicher Dringlichkeit" und obwohl die Abschaffung des 52-Gigawatt-Solardeckels Teil des Klimapakets sei, "wurde dieses Vorhaben 2019 leider nicht mehr gesetzlich umgesetzt", kritisierten die Autoren.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Industrieproduktion Nov -1,2% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Nov -1,7% gg Vorjahr - IBGE

MEXIKO

Verbraucherpreise Dez +0,56% (PROG: +0,53%) gg Vm

Kernrate Verbraucherpreise Dez +0,41% (PROG: +0,41%) gg Vm

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Dez 770,804 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Nov 782,953 Mrd CHF

