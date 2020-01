Genf (www.fondscheck.de) - Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") baut sein thematisches Aktienangebot mit drei strategischen Neueinstellungen aus, so Lombard Odier Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das neue Anlageteam wird thematische Aktienstrategien entwickeln, die das bestehende Angebot von LOIM, einschließlich Golden Age und Global Prestige, ergänzen. Die neuen Strategien investieren in Unternehmen, die aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, Lösungsansätze für einige der akutesten Probleme unserer Welt bereitzustellen. Die erste neue Strategie widmet sich dem Bereich Global Fintech und wird im 1. Quartal 2020 lanciert. ...

