Bis zu seinem Amtsantritt leitet der bisherige CEO ad interim Christian Bigum weiter das Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.Schüpbach kommt von Emavant, wo er als Leiter Strategy and Operations tätig war. Zudem war er zuvor in leitenden Positionen bei Syngenta und Novartis tätig, wie es weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...