Ford will Ende 2021 Robotaxis in Miami, Austin und der US-Hauptstadt Washington auf die Straße bringen. Der Autobauer will aber nicht mit Uber oder Lyft konkurrieren.

Ford will Ende 2021 Robotaxis in drei US-Städten auf die Straße bringen. Miami, Austin und die Hauptstadt Washington seien dafür unter anderem wegen der unterschiedlichen Fahrstile ausgesucht worden, sagte der zuständige Manager John Rich auf der Technik-Messe CES. "Mir war zuvor nicht bewusst, wie sehr sich das Fahrverhalten von Stadt zu Stadt unterscheidet."

Ford wolle dabei keinen eigenen Robotaxi-Service betreiben, sondern die Wagen über Plattformen vorhandener Fahrdienst-Vermittler wie Uber und Lyft verfügbar machen, statt mit ihnen zu konkurrieren. "Dieser Zug ist abgefahren", sagte Rich, der bei Fords Roboterwagen-Sparte für das ...

