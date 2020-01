Mainz (ots) - Die Fastnachtskampagne 2020 nimmt auch im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz Fahrt auf: Bis 25. Februar können die Zuschauerinnen und Zuschauer innerhalb der "Närrischen Wochen im Südwesten" ausgewählte Highlights wie die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel, spannende Reportagen über Aktive und Höhepunkte der Straßenfastnacht erleben. Das Erste überträgt traditionell den Mainzer Rosenmontagszug.Aktuelles aus der Bütt und "Schätzchen" aus dem ArchivEin Highlight der jährlichen Saalfastnacht bildet zweifellos die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel (18.2., 20:15 Uhr). Auch die Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal (23.2., 20:15 Uhr) verpassen die Daheimgebliebenen nicht. Die SWR4 Radiofastnacht wird 2020 25 Jahre jung - zum Jubiläum zeigt das SWR Fernsehen eine Reportage über die beliebte Veranstaltung (25.2., 18:15 Uhr). "Vorglühen" können Fastnachtsfans aber bereits ab Mitte Januar, wenn es in der Reihe "Meenzer Konfetti" ein Wiedersehen mit beliebten Fernsehauftritten bekannter Fastnachter*innen gibt (ab 14.1., 22:30 Uhr): Nachwuchs-Talent Johannes Bersch als "Moguntia" - 2019 zum ersten Mal bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" dabei - und Frank Golischewski als "Schlageranalytiker" aus der "Sitzung der Mombacher Bohnebeitel" 2018 machen den Aufschlag.Kreativ, bunt und mittendrin dabeiMit Nadel, Faden und Heißklebepistole stürzen sich drei Kandidaten-Duos für "Die Kostümjagd - Fastnacht maßgeschneidert" (19.2., 20:15 Uhr) in einen rasanten Wettkampf um das kreativste Outfit. Einer der beiden Juroren wird der Mainzer Fassenachter Thomas Neger sein. Das Narrendorf Waldalgesheim (16.2.) und den Wagenbauer des Mainzer Rosenmontagszugs Dieter Wenger (23.2.) stellt die Reihe "Bekannt im Land" jeweils um 18:45 Uhr vor. In der heißen Phase der tollen Tage mischen sich die Kameraleute des SWR Fernsehens natürlich mitten unter die großen und kleinen Närrinnen und Narren auf der Straße: Sie fangen die schönsten Momente ein, wenn sich die farbenfrohen Umzüge von Ludwigshafen-Mannheim (23.2., 15:30 Uhr), Koblenz und Mainz (Rosenmontag, 24.2.) in Bewegung setzen. "Humor ist Meenzer Lebensart, mit Herz und Toleranz gepaart!" lautet 2020 das Motto in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.Närrische Wochen im Südwesten - Ausgewählte Sendungen des SWR Fernsehens für Rheinland-Pfalz und das Saarland14.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Johannes Bersch, Frank Golischewski21.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Andreas Schmitt, Gaby Elsener21.01.2020 23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars - De Härtschd aus Frankenthal26.01.2020 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2019 (1/2)28.01.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Hans Peter Betz, Jürgen Wiesmann02.02.2020 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2019 (2/2)04.02.2020 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti - Florian Sitte, Andy Ost07.02.2020 20:15 Uhr: Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar 201914.02.2020 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 201615.02.2020 18:15 Uhr: Unsern Präsident heißt Schmitt - Das Schwergewicht im Narrenschiff (Wh. vom 19.2.2017)16.02.2020 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Das Narrendorf - Waldalgesheim im Fastnachtsfieber17.02.2020 20:15 Uhr: Narrenschau 2020 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich18.02.2020 20:15 Uhr: Mumbach Mumbach täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 202019.02.2020 20:15 Uhr: Die Kostümjagd - Fastnacht maßgeschneidert22.02.2020 18:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz - Der närrische Abend im Schloss22.02.2020 20:15 Uhr: Alleh hopp - Mr sin nit so - Prunksitzung aus Saarbrücken23.02.2020 15:30 Uhr: Fasnachtszug Ludwigshafen-Mannheim23.02.2020 18:45 Uhr: Bekannt im Land: Rollende Satire - Der Wagenbauer von Mainz23.02.2020 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal24.02.2020 10:30 Uhr: Der Rosenmontag live aus Mainz - Helau! De Zug kimmt24.02.2020 12:15 Uhr: Rosenmontagszug Mainz im SWR Fernsehen und im Ersten (live)24.02.2020 16:15 Uhr: Alles geck am Deutschen Eck - RosenmontagszugKoblenz25.02.2020 18:15 Uhr: SWR4 Radiofastnacht 2020 - Reportage zum 25. Jubiläum / (Livestream auf SWR4.de am 9.2.2020)25.02.2020 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2020Details zum Programm des SWR Fernsehens rund um die fünfte Jahreszeit auch auf www.SWR.de/fastnacht.Fotos auf ARD-foto.deWeitere Informationen finden Sie unter http://swr.li/naerrische-wochen.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4487776