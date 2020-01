Baden-Baden (ots) - Sonntag, 12. Januar 2020 (Woche 3)/09.01.202000.15Mein ist die RacheEin friedliches Bild: Pater Benedikt bereitet sich in seinem Gotteshaus auf die Abnahme der Beichte vor. Noch ahnt er nicht, dass ihm der Beichtstuhl zum Verhängnis wird. Denn der Sünder im Beichtstuhl ist Paul, der Mann von Sarah, mit der Benedikt ein heimliches Verhältnis hat. Die Beichte wird allmählich zu einem Horrorszensarium als der Beichtende dem Priester unsanft das Verhältnis mit Sarah vorwirft. Benedikt versucht mit allen Mitteln, Pauls Verdacht zu zerstreuen und alle Schuld von sich zu weisen. Als Paul ihm erzählt, dass er seine Frau deswegen umgebracht hat, zerbricht Benedikts Maske, als Pfarrer und als Mensch. Völlig verzweifelt und in die Enge getrieben beschließt er, seinem Leben ein Ende zu machen - während Sarah auf die Kirche zugeht und dort überrascht das Auto ihres Mannes erblickt. Heiko Deutschmann spielt Pater Benedikt, Pascal Ulli spielt Paul. Regie: Antoine DenglerMontag, 13. Januar 2020 (Woche 3)/09.01.202007.55 h: Nachlieferung der Änderung der WH von "Wilde Schweiz"07.55(VPS 07.54)Wilde Schweiz (WH von SO)Erstsendung:30.01.2018 in WDRTagestipp18.15BW+RP: MENSCH LEUTEHebamme im BabyglückEine Patchworkfamilie wächst zusammenAnja Lehnertz ist freiberufliche Hebamme. Vor vier Jahren musste sie ihren Traumberuf aufgeben, weil die stark gestiegenen Haftpflichtversicherungsbeiträge für die alleinerziehende Mutter nicht mehr tragbar waren. Keine Hausgeburten mehr zu begleiten, war für Anja ein großer Verlust und nur noch in der Klinik zu arbeiten, keine Alternative. Mitten im Prozess der beruflichen Neuorientierung, brennt ihr Haus ab und macht sie und ihre fünf Kinder obdachlos. "Mensch Leute" hat Anja mehr als zwei Jahre lang begleitet, war hautnah dabei als sie erst ihren Beruf aufgeben und schließlich, durch den Hausbrand, ihre Heimat Trier verlassen musste. Ihr Freund Jürgen nimmt sie, die Kinder und Haustiere bei sich auf.Zwei Jahre später besucht das Drehteam Anja erneut, will wissen wie ihr Neubeginn im baden-württembergischen Waldbronn geglückt ist. Anja und ihre Kinder stranden mehr, als dass sie landen. Das Haus ihres Partners Jürgen ist viel zu klein für die Patchwork-Großfamilie. Wo früher Jürgen mit seinem Sohn lebte, kommen Anja und ihre fünf Kinder noch dazu.Die angrenzende Scheune des alten Fachwerkhauses soll ausgebaut werden. Die Kinder müssen sich im neuen Umfeld, in der Patchwork-Familie und in der Enge behaupten. Das fällt besonders ihren älteren Töchtern Charlotte und Florentine schwer.Anja will und muss sich auch beruflich neu aufstellen. Gelingt es ihr, alle diese Herausforderungen zu meistern oder wird es sie zurück nach Trier ziehen, wenn ihr altes Haus wiederaufgebaut ist? Doch dann wird sie auch noch schwanger. Kind Nummer sechs ist unterwegs und sie alle leben noch mitten auf der Baustelle.Mittwoch, 15. Januar 2020 (Woche 3)/09.01.202011.15 h: Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.15Planet WissenIntersexualität: Was bestimmt unser GeschlechtErstsendung:27.02.2019 in SWR/SRDonnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3)/09.01.202020.15 h für SR: Zusatz "Extra" im Sendetitel beachten!20.15SR: SAAR3 extraSchlösser und Burgen - eine Zeitreisedurch das Saarland22.45Kunscht!Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderUnterhaltung mit Haltung - die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille 2020."Lindenberg! Mach dein Ding!" - ein Film über die wilden Anfänge des bedeutendsten Rockmusikers Deutschlands - jetzt im Kino.Er bringt die Sonne ins Museum und Wasserfälle nach New York: Olafur Eliasson verzaubert das Publikum mit seinen poetischen Werken - jetzt im Kunsthaus Zürich zu erleben.Tanzen wie ein König - Tanzlegende Egon Madsen mit "EGON king MADSEN lear" - eine Uraufführung im Theaterhaus Stuttgart.Theater für alle - "Istanbul" oder "Ellbogen" etwa - mit der Kieler "Tatort"-Kommissarin Almila Bagriacik - das Nationaltheater Mannheim setzt verstärkt auf Diversität."Kulturtipps"04.05 h für SR: Zusatz "Extra" im Sendetitel beachten!04.05SR: SAAR3 extra (WH)Schlösser und Burgen - eine Zeitreisedurch das SaarlandSonntag, 19. Januar 2020 (Woche 4)/09.01.202018.45RP: LandesartDie Sonderausstellung nutzt den literarischen Zugang, um die komplexe und faszinierende Entwicklung des medizinischen Fortschritts in fesselnder Weise zu vermitteln. Sie spannt den Bogen vom Altertum bis zur Gegenwart: "Landesart" durfte die Vorbereitungen zu dieser großen Schau begleiten, war dabei, als wertvolle Leihgaben aus Bamberg und Florenz im Museum eingetroffen sind und hat deren Weg bis in die Vitrine verfolgt - unter ständiger Beobachtung der Kuriere und Restauratoren, damit die Objekte unversehrt ankommen. Ein spannender Blick hinter die Kulissen einer großen Ausstellung, die ein unglaublich großen Aufwand in der Vorbereitung bedeutet.Dr. Alexander Schubert leitet seit gut fünf Jahren das Historische Museum der Pfalz in Speyer. In dieser Zeit hat der gebürtige Franke viele Erfolge verbucht. Rund 200.000 Besucher zählt das Haus im Jahr. Bezogen auf die Größe der Stadt mit nur 50.000 Einwohnern, dürfte diese Zahl in Deutschland einzigartig sein. Teil seines Erfolgsrezeptes sind Sonderausstellungen.In der Auswahl der Themen dockt er häufig an die Populärkultur an: Derzeit läuft mit "Medicus - Die Macht des Wissens" eine Ausstellung, die sehr gut läuft. Das ist kein Wunder, denn der gleichnamige Roman verkaufte sich über acht Millionen Mal. Und Schubert geht ungewöhnliche Kooperationen ein: Zum Bespiel mit dem Cineplex-Kino in Neustadt an der Weinstraße. Dort läuft der Film "Der Medicus" während der Ausstellungszeit.Theo Plath, ein junges Ausnahmetalent, das kürzlich im hr-Sinfonieorchester als Solofagottist begonnen hat, erzählt von seinen musikalischen Anfängen, Badezimmerkonzerten und wieso sein Leben genau so gut ist, wie es gerade ist. Während der Aufnahmen für sein Album, welches dieses Jahr erscheint, durfte der SWR mithören, staunen und so mehr über den Musiker erfahren."Landesart"-Moderatorin Patricia Küll besucht den Künstler Johannes Gehrke im Wildenburger Land, dem nördlichsten Zipfel Rheinland-Pfalz. In seiner Werkstatt hat er über 30 Jahre an seinem Lebenswerk gearbeitet: "Operation Edelstein" lautet der Titel des Werkkomplexes. Jedes Detail ist unendlich mühevoll ausgesucht und verarbeitet, handgemalt und geklebt. Daraus entstanden ist ein großer, beweglicher und elektrischer Schrein mit einer einzigartigen Welt. Der Höhepunkt seiner großartigen Werke, die durch ihren nicht-digitalen Charakter fesseln und keiner zeitgenössischen Strömung der Bildenden Kunst entsprechen. Patricia Küll geht den Werken und dem Künstler auf den Grund und taucht in einen anderen Kosmos ein.Die deutsche Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache und um das künstlerische Wort mit der Carl-Zuckmayer-Medaille 2020 ausgezeichnet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird die bundesweit beachtete Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes am 18. Januar 2020 im Mainzer Staatstheater verleihen. "Landesart" zeigt Maren Kroymann auch hinter den Kulissen ihrer Show im Tipi am Bundeskanzleramt - dorthin hat "Landesart" eine Reise in ihre Jugend unternommen. Denn im Mittelpunkt stehen die 60er-Jahre.Samstag, 25. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.202018.45BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im Südwesten"Stadt - Land - Quiz"-Moderator Jens Hübschen lädt zu einem ganz speziellen Schönheitswettbewerb ein: Ein Quiz rund ums Thema Schönheit. Auf seinem Quiz-Tablet hat er jede Menge Fragen zu Schönheitsidealen im Wandel der Zeit und zu Schönheitsmythen. Fanden die ersten Miss-Wahlen in der DDR tatsächlich erst 1986 statt und gilt es in Indien wirklich als Kompliment, einer schönen Frau zu sagen, sie gehe wie ein Elefant? Wer kann beim Thema Schönheit mehr punkten: Schönau im Odenwald oder Schönenberg-Kübelberg in der Westpfalz?Sonntag, 26. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.202017.15Närrische Wochen im SüdwestenMeenzer KonfettiErstsendung:20.01.2015 in SWR/SRMainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht: Ob Kokolores oder politischer Vortrag, in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt laufen die Rednerinnen und Redner alljährlich zu großer Form auf. Das SWR Fernsehen zeigt Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten, aus der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" und aus der Sitzung der "Mombacher Bohnebeitel".20.15Närrische Wochen im SüdwestenFastnachtshöhepunkte 2019Folge 1/2Eine unterhaltsame Rückschau auf die Höhepunkte der Saalfastnacht 2019 im Südwesten. Badisch, Meenzerisch, Pfälzisch, Saarländisch und Schwäbisch sind im närrischen Geiste vereint. Die besten Büttenreden, Gesangsdarbietungen und Balletteinlagen aus den Sitzungen "Schwäbische Fasnet Donzdorf" mit Elfriede Schäuffele, den Mombacher Bohnebeiteln mit Vanessa Backes und Gerd Brömser, sowie die Narrenschau Saarbrücken mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Putzfrau sorgen für närrischen Frohsinn.Montag, 27. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.2020Tagestipp18.15BW+RP: MENSCH LEUTEApothekerin in UniformAlexa tauscht Kittel gegen KampfanzugAlexa Schnölzer hat einen krisensicheren Job. Die junge Pharmazeutin arbeitet in einer der beiden Apotheken ihres Vaters. Irgendwann soll sie die Geschäftsführung übernehmen. Doch das Rentendasein ist für den 74-Jährigen noch kein Thema, solange es ihm Spaß macht, wird er weitermachen. Seine Tochter sieht darin die Chance etwas Neues zu probieren. Alexa hat sich als Reservistin auf Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet. Sie will probeweise 10 Monate Dienst fürs Vaterland leisten und anschließend entscheiden, wie es weitergeht. "Vielleicht will sie denen daheim beweisen, was Ungeahntes in ihr steckt?", ahnt ihr Vater.Auch bei der Armee herrscht vielbesagter Fachkräftemangel, Apothekerinnen werden dringend gesucht. Alexa Schnölzer hat keine Ahnung, was sie erwartet. Und wagt es trotzdem. Wie jede*r Soldat*in muss sie lernen, im Ernstfall zu töten, sich im Gefecht zu bewähren und als Springerin quer durch Deutschland zu unterstützen. Dabei lernt sie ihre körperlichen Grenzen und die Bundeswehr von allen Seiten kennen: In Berlin den militärischen Alltag im Lager einer Krankenhausapotheke, an der Nordsee sammelt sie spannende Eindrücke auf einem Kriegsschiff, das als schwimmendes Lazarett im Mittelmeer Migrant*innen rettet. Vielleicht Alexas zukünftiger Arbeitsplatz?Zuhause spürt ihr Vater, wie sehr er seine Tochter als Kollegin und Freundin vermisst. Ob sie je in den elterlichen Betrieb heimkehrt, bezweifelt er zusehends. Kommt Alexa zurück oder findet sie ihr Glück im neuen Beruf als Apothekerin in Uniform?Mittwoch, 29. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.202018.15BW+RP: made in SüdwestEine Brille für Elton John - Hoffman Natural EyewearElton John, Oprah Winfrey oder der Dalai Lama haben eines gemeinsam. Und das sitzt auf ihrer Nase. Sie alle tragen Hornbrillen aus dem 700-Personen-Dörfchen Baar in der Eifel. Die handgefertigten Brillengestelle von "Hoffmann Natural Eyewear" sind weltweit angesagt. Dabei hatte die Firma, als Jutta Kahlbetzer und Wolfgang Thelen sie vor 20 Jahren übernahmen, gerade mal zehn Mitarbeitende. Inzwischen sind es 200, verteilt über verschiedene kleine Standorte rund um die Nürburg. Das Material für die Hornbrillen stammt von indischen Wasserbüffeln. Wenn die Arbeitstiere verenden, werden die Hörner gesammelt und zu Platten gepresst - und ermöglichen so den Bauern eine zusätzliche Einnahmequelle. In der Eifel werden sie dann zu exklusiven Brillen verarbeitet - nach den Entwürfen von Jutta Kahlbetzer. Dabei können die Kunden zwischen 2.000 Formen und 500 Farbtönen wählen. Außer in den beiden eigenen Shops in München und auf dem Berliner Ku'damm verkauft "Hoffmann Natural Eyewear" Brillen in 59 Ländern der Welt. Doch ein Logo sucht man vergeblich - Understatement ist das Motto, das zum Beispiel auch deutsche Stars wie der Schauspieler Jürgen Vogel zu schätzen wissen. Ganz anders bei den Luxusbrillen, die die Eifeler in Lizenz für die Edelmarke Maybach herstellen: Die sparen nicht an auffälligen Details und stehen vor allem bei Rappern und Scheichs aus den Emiraten hoch im Kurs. Doch in der Produktpalette von "Hoffmann Natural Eyewear" finden sich auch Kinderbrillen oder Brillen für Frühchen.Tagestipp21.00Dorf sucht DocAnke Mennikheims langer Weg zur eigenen Praxis"Dorf sucht Doc" ist eine Langzeitbeobachtung über die nervenaufreibende Suche nach einer eigenen Landarztpraxis. Der SWR ist hautnah am Geschehen, erlebt die emotionalen Höhen und Tiefen einer Ärztin auf dem Weg zur eigenen Niederlassung."Wir haben etliche Anzeigen geschaltet, und kein einziger Bewerber hat sich gemeldet", so schildert ein Bürgermeister seine Erfahrungen bei der Suche nach einem Nachfolger für die Arztpraxis in seinem Dorf. Die Lage auf dem Land spitzt sich mittlerweile dramatisch zu. Zahlreiche Landärzte haben schon längst das Rentenalter erreicht und suchen dringend eine*n Nachfolger*in. Bereits über 70 Prozent der Hausärzte sind weit über 50 Jahre alt. Dennoch gibt es junge Ärztinnen und Ärzte, die gerne aufs Land wollen. Aber auch hier scheitern Praxisübernahmen häufig. Wie kann das sein? Über zwei Jahre hat der SWR Anke Menikheim bei der Suche nach einer Praxis begleitet und sind dabei auf viele unerwartete Hindernisse gestoßen.Anke Menikheim ist Fachärztin für Anästhesie und hat bereits viele Jahre in einer Klinik gearbeitet. Um Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen, hat sie sich entschlossen, Landärztin zu werden. Sie lebt mit ihrer Familie in Rudersberg, in der Nähe von Schorndorf in Baden-Württemberg. Drei Dörfer im näheren und weiteren Umfeld hat Anke Menikheim besucht - in der Hoffnung auf eine Praxisübernahme: Eschach, Bittenfeld und Adelberg.In allen drei Dörfern wird sie mit großen Hoffnungen erwartet. Sie entscheidet sich zunächst für Bittenfeld, aber dann kommt doch alles ganz anders als geplant. Auf dem langen Weg zur eigenen Praxis erlebt Anke Menikheim etliche Überraschungen und manche Enttäuschungen: "Ich bin schon sehr naiv an die ganze Sache herangegangen. Ich musste wirklich lernen, dass nicht jedes Dorf einen Doc sucht, dass es unheimliche Schwierigkeiten in der Verhandlung geben kann, dass es eine teure Angelegenheit ist."Donnerstag, 30. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.2020Tagestipp21.00Mein Zuhause hat vier RäderIm Wohnmobil durch EuropaFolge 1/3Da sind die "Greenhorns" Herbert und Hilde Kiegeland, 70 und 65 Jahre alt. Die beiden träumen vom freien Leben per Wohnmobil, sind aber noch nie damit gefahren. Der SWR begleitet sie bei der schwierigen Suche nach dem passenden "Womo" und dann auf ihrer ersten Tour mit einem Mietfahrzeug zu den oberitalienischen Seen. Alles ist neu für sie: vom Fahren auf der Autobahn mit dem ungewohnt großen Gefährt, bis zum Entsorgen von Abwasser und Campingtoilette - jeder Handgriff will überlegt sein. Immer am Vergleichen der Fahrzeuge auf den Campingplätzen stellt sich die Frage: Finden sie eines, das sie sich wohl kaufen wollen?Die "digitalen Nomaden" Nima und Steve (42 und 38) dagegen sind seit Jahren unterwegs. Sie leben und arbeiten im selbstausgebauten LKW, sie als Texterin und Coach, er als Softwareentwickler für Kletterparks. Der Sender trifft sie beim Überwintern in Süd-Griechenland und ein halbes Jahr später in den nordgriechischen Bergen. In ihrem Blog informieren sie über die Lebenshaltungskosten. Ist dies Leben für sie von Dauer, oder werden sie es irgendwann ändern?Patrick und Verena aus dem schwäbischen Allgäu waren schon mehrere Jahre mit dem selbstausgebauten LKW in Afrika. Da wurden sie überfallen. Doch das Trauma scheint überwunden, jetzt geht es wieder nach Afrika. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei beim Abschied von den Großeltern in Leutkirch und auf den letzten 300 km vor der Fähre nach Algeciras. Wird das was mit ihren Plänen vom Bücherschreiben und Vorträge halten über Afrika als Globetrotter, immer am Strand in der Sonne, wo andere Leute Urlaub machen?Der alterfahrende Reiseleiter Siggi Wagner, 76, aus dem schwäbischen Biberach hat vor Jahrzehnten die "geführte Wohnmobiltour" erfunden. Als es noch kein Internet, kein Handy und kein Navi gab, war ein durchgeplantes Roadbook für eine Reise durch Länder wie Marokko ein gefragter Service. Heute führt Siggi eine kleine Gruppe von älter gewordenen Wohnmobilfans durch seine Heimat Oberschwaben. Hier kann er ihnen, die früher ferne Länder bereisten, ganz komfortabel die Highlights seiner Heimat zeigen. Kommt das an?Der ehemalige Fußballtrainer Giacomo Belardi, 70, ist gebürtiger Römer und in Augsburg aufgewachsen. Früher aktiver Geschäftsmann, führt er heute nach seiner Verrentung die wohl größte Gruppe von Womo-Fans durch seine Heimat Italien: Rentnerinnen und Rentner, die von einem Urlaub in den anderen unterwegs sind. Die Anschaffung ihrer teuren Reisemobile liegt zwischen 80.000 und 120.000 Euro. Das muss schließlich ausgenutzt werden.Freitag, 31. Januar 2020 (Woche 5)/09.01.202018.15BW+RP: Fahr mal hinTotal geerdet - Die Pfalz rund um EisenbergEine weite und offene Landschaft mit herrlichen Aussichten: So könnte man die Pfalz rund um das kleine Städtchen Eisenberg beschreiben. Aber ihr wahres Gesicht zeigt sich erst, wenn man den Blick auch nach unten richtet. Jahrhundertelang hat hier nämlich der Ton die Musik gemacht. Vor 70 Jahren gab es noch Dutzende Tongruben hier - und 900 Bergleute förderten unter Tage. Die ganze Gegend lebte vom Tonabbau.Raimund Hoffmann kann sich genau an diese Zeit erinnern. Die Grube Riegelstein war sein riesiger Spielplatz - und es gab für ihn nicht Schöneres, als seinem Onkel das Essen zu bringen, die Maschinen zu bewundern und im Grubenweiher zu baden. Kindheitserinnerungen. Heute ist die "Erdekaut" ein Landschaftsschutzgebiet und mit seltenen Tieren und Pflanzen.Pflanzen sind genau das Ding von Hannah und Jessy Loranger. Die Biologinnen verwandeln gerade eine ehemalige Streuobstwiese in einen Waldgarten, basierend auf den Prinzipien der Permakultur. Nachhaltig und naturnah - aber auch auf die menschlichen Bedürfnisse abgestimmt. Die beiden leben erst seit kurzem in der Pfalz, in einem Wohnprojekt, dass es schon zwar schon seit den 80er-Jahren gibt, das man heutzutage aber als modern bezeichnen könnte: die alte Papierfabrik in Ebertsheim. Fast 60 Menschen leben heute auf dem alten Fabrikgelände, junge und alte, Hartz IV-Empfänger*innen und Großunternehmer*innen.Klaus Stahl war von der ersten Stunde mit dabei und hat zusammen mit seinen Mitkämpfer*innen die alte Fabrik um- und aufgebaut. Dabei hat es natürlich gut gepasst, dass er selbst Schreinermeister ist. In seiner Schreinerei verarbeitet er ausschließlich einheimische Hölzer und die heutige Wegwerfkultur in der Möbelbranche ist ihm zutiefst zuwider. Er fertigt hochwertige Möbel, die auch nach Jahrzehnten nicht aus dem Leim gehen.Nicht Holz, sondern Eisen hat der Stadt Eisenberg ihren Namen gegeben - und die Eisengießerei hat hier bis heute eine große Tradition. Reiner Heilmann ist hier geboren und auch bei ihm geht es heiß zu: Aber immer nur dann, wenn er seinen Backofen anschmeißt. Der Vollkornbäcker ist gelernter Landwirt und hat das Korn, das er für seine Brote, Brötchen und Kuchen verarbeitet, vor kurzem noch selbst angebaut und geerntet. Selbständig zu sein, das war ihm schon seit seiner Jugend wichtig.Weißwurst-Europameister Christian Speeter aus Hettenleidelheim hat die Metzgerei vor mehr als 20 Jahren von seinem Vater übernommen und führt sie nun schon in dritter Generation. Neben der Metzgerei hat er sich als zweites Standbein einen Catering-Service aufgebaut und hofft, dass seine Söhne das Geschäft irgendwann übernehmen werden und die Metzger-Tradition weiterführen.Ein paar Kilometer entfernt in Neuleiningen lebt einer, der sich auch alten Werten und Traditionen verbunden fühlt: Ortsbürgermeister Franz Adam. Ehe die "Burgschänke" zu einer Eventlocation verkommt, führe ich sie lieber selbst weiter, hat er sich gedacht - und hat nicht nur die Traditionsgaststätte, sondern auch die Speisekarte sowie das gesamte Personal übernommen. Seit fast 500 Jahren wird in der Burgschänke schon gegessen und getrunken, und dank Franz Adam wird das auch so bleiben. Ein Musterbeispiel an Kontinuität. Das gibt man so leicht nicht auf, wenn man aus diesem Teil der Pfalz stammt. Dort wo die Menschen das Gute bewahren - und nicht die Bodenhaftung verlieren.22.00NachtcaféDie SWR TalkshowGäste bei Michael SteinbrecherDie lieben Verwandten - Nest oder Pest?Die hinterlistige Tante, der fürsorgliche Cousin oder die aufdringliche Nichte - zu den Verwandten sieht das eigene Verhältnis oft ganz unterschiedlich aus. Dieses kann harmonisch sein: Wie Pech und Schwefel hält die Familie zusammen, greift sich gegenseitig unter die Arme und unterstützt sich bei Problemen wie finanziellen Sorgen, Todesfällen und Schicksalsschlägen.Doch nicht nur Zusammenhalt und Geborgenheit können verwandtschaftliche Konstellationen bestimmen: Was, wenn die eigene Ehe auseinandergeht, weil sich die Partnerin in ihren Schwager verliebt? Oder, weil die Mutter nicht mit ihrer neuen Schwiegertochter auskommt? Ganz klassisch können auch Diskussionen um das Erbe eigentlich harmonische Beziehungen zerstören, Familienmitglieder auseinanderreißen oder sogar tragisch im Mord enden.Manch Familienunternehmen gründet auf der Überzeugung, dass man sich nur unter Verwandten vertrauen kann. Doch nirgends wird so erbittert gestritten wie in Familien. Geschwister bekämpfen sich bis aufs Blut, Enkel brechen den Kontakt zu ihren Großeltern ab. Der ein oder andere findet sich plötzlich in der Rolle des schwarzen Schafs wieder. Für viele gehen Familienzusammenhalt und Blutsverwandtschaft über alles, sie verspüren eine moralische Verpflichtung, mit allen auskommen zu müssen. Aber ist Blut tatsächlich dicker als Wasser? Wann ist es vielleicht doch besser, sich zu distanzieren? Und wie behält man die Ruhe bei nervigen Verwandten?Samstag, 01. Februar 2020 (Woche 6)/09.01.202018.05RP: HierzulandAuf dem Stiel in OberhausenErstsendung:19.01.2020 in SWR RPOberhausen trug früher den Namen "Husen" und wurde in der Merowingerzeit gegründet. Das Dorf liegt an der Nahe und gehört zur Verbandsgemeinde Rüdesheim. In dem kleinen Weinbauort leben rund 370 Menschen. Apropos Wein: Aus Oberhausen stammt die 2017 gewählte Deutsche Weinkönigin Katharina Staab. Die Straße "Auf dem Stiel" ist alles andere als eine gewöhnliche Dorfstraße. Schon bei einem Spaziergang fallen bunt bemalte Laternenpfeiler, Holzskulpturen oder Drechselarbeiten ins Auge. Hinter den Hauswänden gibt's noch mehr zu entdecken, denn in der Straße leben ungewöhnlich viele kreative Köpfe. Sie alle haben sich sogar zu einer Kunstgruppe formiert. Die Gruppe "Stielleben" verwandelt die Straße "Auf dem Stiel" regelmäßig in eine Freilichtgalerie.18.15RP: Land - Liebe - LuftDer Apfel-GuruErstsendung:11.05.2017 in SWR RPHans Pfeffer ist Apfelbauer aus Leidenschaft und Idealismus. Mit seinem Hof hat er sich einen Traum verwirklicht. Der Bio-Obstbauer besitzt hunderte Apfelbäume auf Streuobstwiesen. Aus dem Obst macht er vor allem Saft, aber auch Cidre und Secco.Sein Hof ist "die Bannmühle". Eine wunderschön gelegene alte Mühle in Odernheim, ein riesiges Areal mit alten Gebäuden, ein echtes Juwel direkt am Glan. Die Bannmühle ist mehr als ein Bauernhof. Es ist eine Lebensgemeinschaft von Menschen, die aufs Land gezogen sind und ein anderes Lebenskonzept im Kopf haben. Auf dem Hof tummeln sich junge Leute, Lehrlinge, Ausländer*innen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr ableisten und angestellte Landwirte. In der Gemeinschaft ist immer viel los.Hans Pfeffer hat die Bannmühle in den 1980er-Jahren gekauft und sie mit Freunden und seiner damaligen Frau bezogen. Die Ehe scheiterte. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau Angela zusammen, die auf dem Hof eine psychotherapeutische Praxis betreibt. In der Ehe kriselt es. Für Hans Pfeffer wird das ein bewegtes Jahr werden.18.45BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenErstsendung:23.03.2019 in SWRHeute gibt's was auf die Ohren bei "Stadt - Land - Quiz": Wo kennen sich die Menschen besser aus beim Thema Rock und Pop? Fragen dazu stellt Jens Hübschen den Menschen in Winnweiler, der Heimat von Mark Forster, und in Böbingen, der Heimat von Cro (dem Sänger mit der Pandamaske). Wo wohnen die wahren Musikkenner*innen? In Winnweiler am Donnersberg oder in Böbingen im Ostalbkreis?Sonntag, 02. Februar 2020 (Woche 6)/09.01.202012.15Mein Zuhause hat vier Räder (WH von DO)Im Wohnmobil durch EuropaErstsendung:30.01.2020 in SWR/SRFolge 1/3Da sind die "Greenhorns" Herbert und Hilde Kiegeland, 70 und 65 Jahre alt. Die beiden träumen vom freien Leben per Wohnmobil, sind aber noch nie damit gefahren. Der SWR begleitet sie bei der schwierigen Suche nach dem passenden "Womo" und dann auf ihrer ersten Tour mit einem Mietfahrzeug zu den oberitalienischen Seen. Alles ist neu für sie: vom Fahren auf der Autobahn mit dem ungewohnt großen Gefährt, bis zum Entsorgen von Abwasser und Campingtoilette - jeder Handgriff will überlegt sein. Immer am Vergleichen der Fahrzeuge auf den Campingplätzen stellt sich die Frage: Finden sie eines, das sie sich wohl kaufen wollen?Die "digitalen Nomaden" Nima und Steve (42 und 38) dagegen sind seit Jahren unterwegs. Sie leben und arbeiten im selbstausgebauten LKW, sie als Texterin und Coach, er als Softwareentwickler für Kletterparks. Der Sender trifft sie beim Überwintern in Süd-Griechenland und ein halbes Jahr später in den nordgriechischen Bergen. In ihrem Blog informieren sie über die Lebenshaltungskosten. Ist dies Leben für sie von Dauer, oder werden sie es irgendwann ändern?Patrick und Verena aus dem schwäbischen Allgäu waren schon mehrere Jahre mit dem selbstausgebauten LKW in Afrika. Da wurden sie überfallen. Doch das Trauma scheint überwunden, jetzt geht es wieder nach Afrika. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei beim Abschied von den Großeltern in Leutkirch und auf den letzten 300 km vor der Fähre nach Algeciras. Wird das was mit ihren Plänen vom Bücherschreiben und Vorträge halten über Afrika als Globetrotter, immer am Strand in der Sonne, wo andere Leute Urlaub machen?Der alterfahrende Reiseleiter Siggi Wagner, 76, aus dem schwäbischen Biberach hat vor Jahrzehnten die "geführte Wohnmobiltour" erfunden. Als es noch kein Internet, kein Handy und kein Navi gab, war ein durchgeplantes Roadbook für eine Reise durch Länder wie Marokko ein gefragter Service. Heute führt Siggi eine kleine Gruppe von älter gewordenen Wohnmobilfans durch seine Heimat Oberschwaben. Hier kann er ihnen, die früher ferne Länder bereisten, ganz komfortabel die Highlights seiner Heimat zeigen. Kommt das an?Der ehemalige Fußballtrainer Giacomo Belardi, 70, ist gebürtiger Römer und in Augsburg aufgewachsen. Früher aktiver Geschäftsmann, führt er heute nach seiner Verrentung die wohl größte Gruppe von Womo-Fans durch seine Heimat Italien: Rentnerinnen und Rentner, die von einem Urlaub in den anderen unterwegs sind. Die Anschaffung ihrer teuren Reisemobile liegt zwischen 80.000 und 120.000 Euro. Das muss schließlich ausgenutzt werden.20.15Närrische Wochen im SüdwestenFastnachtshöhepunkte 2019Folge 2/2Eine unterhaltsame Rückschau auf die Höhepunkte der Saalfastnacht 2019 im Südwesten. Badisch, Meenzerisch, Pfälzisch, Saarländisch und Schwäbisch sind im närrischen Geiste vereint.Die besten Büttenreden, Gesangsdarbietungen und Balletteinlagen aus den Sitzungen der "Narrenschau Saarbrücken" mit Dönerverkäufer Murat, der "Konstanzer Fastnacht" aus dem Konzil mit Norbert Heizmann und Claudia Zähringer, "Alleh Hopp Saarbrücken" mit Willi Jost und die Badisch-Pfälzische Fastnacht Frankenthal mit Heike Hofer sowie "Ted Louis der Zauberer" sorgen für närrischen Frohsinn.Donnerstag, 06. Februar 2020 (Woche 6)/09.01.202021.00Mein Zuhause hat vier RäderIm Wohnmobil durch EuropaFolge 2/3Da sind die "Greenhorns" Herbert und Hilde Kiegeland, 70 und 65 Jahre alt. Die beiden träumen vom freien Leben per Wohnmobil, sind aber noch nie damit gefahren. Der SWR begleitet sie bei der schwierigen Suche nach dem passenden "Womo" und dann auf ihrer ersten Tour mit einem Mietfahrzeug zu den oberitalienischen Seen. Alles ist neu für sie: vom Fahren auf der Autobahn mit dem ungewohnt großen Gefährt, bis zum Entsorgen von Abwasser und Campingtoilette - jeder Handgriff will überlegt sein. Immer am Vergleichen der Fahrzeuge auf den Campingplätzen stellt sich die Frage: Finden sie eines, das sie sich wohl kaufen wollen?Die "digitalen Nomaden" Nima und Steve (42 und 38) dagegen sind seit Jahren unterwegs. Sie leben und arbeiten im selbstausgebauten LKW, sie als Texterin und Coach, er als Softwareentwickler für Kletterparks. Der Sender trifft sie beim Überwintern in Süd-Griechenland und ein halbes Jahr später in den nordgriechischen Bergen. In ihrem Blog informieren sie über die Lebenshaltungskosten. Ist dies Leben für sie von Dauer, oder werden sie es irgendwann ändern?Patrick und Verena aus dem schwäbischen Allgäu waren schon mehrere Jahre mit dem selbstausgebauten LKW in Afrika. Da wurden sie überfallen. Doch das Trauma scheint überwunden, jetzt geht es wieder nach Afrika. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei beim Abschied von den Großeltern in Leutkirch und auf den letzten 300 km vor der Fähre nach Algeciras. Wird das was mit ihren Plänen vom Bücherschreiben und Vorträge halten über Afrika als Globetrotter, immer am Strand in der Sonne, wo andere Leute Urlaub machen?Der alterfahrende Reiseleiter Siggi Wagner, 76, aus dem schwäbischen Biberach hat vor Jahrzehnten die "geführte Wohnmobiltour" erfunden. Als es noch kein Internet, kein Handy und kein Navi gab, war ein durchgeplantes Roadbook für eine Reise durch Länder wie Marokko ein gefragter Service. Heute führt Siggi eine kleine Gruppe von älter gewordenen Wohnmobilfans durch seine Heimat Oberschwaben. Hier kann er ihnen, die früher ferne Länder bereisten, ganz komfortabel die Highlights seiner Heimat zeigen. Kommt das an?Der ehemalige Fußballtrainer Giacomo Belardi, 70, ist gebürtiger Römer und in Augsburg aufgewachsen. Früher aktiver Geschäftsmann, führt er heute nach seiner Verrentung die wohl größte Gruppe von Womo-Fans durch seine Heimat Italien: Rentnerinnen und Rentner, die von einem Urlaub in den anderen unterwegs sind. Die Anschaffung ihrer teuren Reisemobile liegt zwischen 80.000 und 120.000 Euro. Das muss schließlich ausgenutzt werden.Freitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/09.01.202000.00 h: Geänderten Beitrag beachten!00.00(VPS 23.59)Nachtcafé - Das BesteEssen, Trinken, Rauchen - wie schädlich ist Genuss?Erstsendung:02.02.2007 in SWR/SRMax Tidof, Sabine Bätzing MdB, Gerd Käfer, Tü!Tü! (Brigitte Kälin), Hubert Grönert, Dr. Francoise Wilhelmi de Toledo, Bernd Siefert (Bar)Donnerstag, 13. Februar 2020 (Woche 7)/09.01.202021.00Mein Zuhause hat vier RäderIm Wohnmobil durch EuropaFolge 3/3Da sind die "Greenhorns" Herbert und Hilde Kiegeland, 70 und 65 Jahre alt. Die beiden träumen vom freien Leben per Wohnmobil, sind aber noch nie damit gefahren. Der SWR begleitet sie bei der schwierigen Suche nach dem passenden "Womo" und dann auf ihrer ersten Tour mit einem Mietfahrzeug zu den oberitalienischen Seen. Alles ist neu für sie: vom Fahren auf der Autobahn mit dem ungewohnt großen Gefährt, bis zum Entsorgen von Abwasser und Campingtoilette - jeder Handgriff will überlegt sein. Immer am Vergleichen der Fahrzeuge auf den Campingplätzen stellt sich die Frage: Finden sie eines, das sie sich wohl kaufen wollen?Die "digitalen Nomaden" Nima und Steve (42 und 38) dagegen sind seit Jahren unterwegs. Sie leben und arbeiten im selbstausgebauten LKW, sie als Texterin und Coach, er als Softwareentwickler für Kletterparks. Der Sender trifft sie beim Überwintern in Süd-Griechenland und ein halbes Jahr später in den nordgriechischen Bergen. In ihrem Blog informieren sie über die Lebenshaltungskosten. Ist dies Leben für sie von Dauer, oder werden sie es irgendwann ändern?Patrick und Verena aus dem schwäbischen Allgäu waren schon mehrere Jahre mit dem selbstausgebauten LKW in Afrika. Da wurden sie überfallen. Doch das Trauma scheint überwunden, jetzt geht es wieder nach Afrika. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dabei beim Abschied von den Großeltern in Leutkirch und auf den letzten 300 km vor der Fähre nach Algeciras. Wird das was mit ihren Plänen vom Bücherschreiben und Vorträge halten über Afrika als Globetrotter, immer am Strand in der Sonne, wo andere Leute Urlaub machen?Der alterfahrende Reiseleiter Siggi Wagner, 76, aus dem schwäbischen Biberach hat vor Jahrzehnten die "geführte Wohnmobiltour" erfunden. Als es noch kein Internet, kein Handy und kein Navi gab, war ein durchgeplantes Roadbook für eine Reise durch Länder wie Marokko ein gefragter Service. Heute führt Siggi eine kleine Gruppe von älter gewordenen Wohnmobilfans durch seine Heimat Oberschwaben. Hier kann er ihnen, die früher ferne Länder bereisten, ganz komfortabel die Highlights seiner Heimat zeigen. Kommt das an?Der ehemalige Fußballtrainer Giacomo Belardi, 70, ist gebürtiger Römer und in Augsburg aufgewachsen. Früher aktiver Geschäftsmann, führt er heute nach seiner Verrentung die wohl größte Gruppe von Womo-Fans durch seine Heimat Italien: Rentnerinnen und Rentner, die von einem Urlaub in den anderen unterwegs sind. Die Anschaffung ihrer teuren Reisemobile liegt zwischen 80.000 und 120.000 Euro. Das muss schließlich ausgenutzt werden.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4487800