Singapur (ots/PRNewswire) - Bigo Live, die Livestreaming-Plattform mit Sitz in Singapur, veröffentlicht am 7. Januar 2020 spannendes Videomaterial einiger ihrer beliebten Streamer auf dem New York Times Square. Es handelt sich hierbei um Ausschnitte, die zeigen, auf welche Weise dem Leben gewöhnlicher Menschen durch die Macht des neuen Kommunikationszeitalters zu einem Wandel verholfen wurde - schlicht und einfach durch das Teilen eines kleinen Einblicks in ihr Leben während ihrer Livestreams oder Sendungen.Die Veröffentlichung dieses neuen Bildmaterials bildet den Auftakt zur den anstehenden BIGO Gala Awards 2020, die in Singapur stattfinden werden. Hierbei handelt es sich um eine Erstveranstaltung, die die beliebtesten und strahlendsten Stars der Plattform feiert. Einige der im Times Square-Bildmaterial präsentierten Streamer, werden auf den kleinen roten Punkt herabsteigen, um ihre Trophäen entgegenzunehmen und vor einem globalen Publikum aufzutreten.Bigo Live ist dafür bekannt, das Leben seiner Streamer, die anfangs durchaus Skepsis zeigten, drastisch zu verbessern. Mittlerweile konnten jedoch genau diese Durchschnittsindividuen mit einer treuen Follower-Gemeinde aus mehreren hunderttausend Fans nicht nur an Popularität gewinnen, sondern hatten gleichzeitig die Möglichkeit, ihr Können zu teilen, ihr Talent oder ihre Leidenschaft zu präsentieren sowie weltweite Freundschaften zu schließen, eine Funktionalität, die bislang nicht zugänglich war.In dem Video, das auf dem Times Square ausgestrahlt wurde, bedankten sich die Streamer bei Bigo Live für die Möglichkeit, Kreativität und Leidenschaft ausdrücken zu können, Ruhm zu genießen und zugleich daran verdienen zu können.Diese Evolution sozialer Netzwerke hat nicht nur einer neuen Generation an Online-Stars zu Ruhm verholfen, sondern konnte darüber hinaus eine Welt schaffen, die mobiles und zugängliches Infotainment bietet. Was das angeht, so ist Bigo Lives erfolgreiche Schaffung eines sowohl lokalen als auch globalen Talent-Bestands nicht nur als einzigartige Konzeptionierung zu verstehen, sondern erweist sich darüber hinaus nach und nach als Favorit zahlreicher Anghöriger der Generationen Y und Z.Falls Interesse besteht, kann die vollständige Zeremonie applikationsintern am 15. Januar, GMT +8 auf Bigo Live verfolgt werden.Bigo Live ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich.