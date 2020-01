Chicago (ots/PRNewswire) - - Bei CEOs sind andere Fähigkeiten und Backgrounds als noch vor einem Jahrzehnt gefragt- Die Geschlechterparität hat sich kaum verbessert - weibliche CEOs sind nach wie vor deutlich unterrepräsentiert und machen nur 5% der Gesamtzahl der CEOs ausIn der Unternehmenswelt kristallisiert sich ein neuer Typus von CEO heraus, da heute andere Fähigkeiten und Backgrounds als noch vor einem Jahrzehnt oder länger gefragt sind. Dies geht aus dem Report Route to the Top 2019 von Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) hervor, einem weltweit führenden Anbieter in den Bereichen Executive Search, Leadership Assessment und Führungskräfteentwicklung, Organisations- und Teameffizienz und Culture Shaping.Eine globale Analyse der im Jahr 2019 neu ernannten CEOs ergab, dass 78% der CEOs über bestehende Führungskräfteerfahrung auf C-Level verfügen, 73% intern in diese Funktion berufen wurden, zum Zeitpunkt ihrer Ernennung zum CEO 52 Jahre alt sind, und dass 64% einen höheren Abschluss haben. Im Vergleich dazu haben bei den altgedienten CEOs, die seit mehr als 15 Jahren in dieser Funktion tätig sind, 51% vorausgegangene C-Level-Erfahrung, 47% wurden intern ernannt, die CEOs waren zum Zeitpunkt ihrer Ernennung 39 Jahre alt, 46% haben einen höheren Abschluss.Der sechste jährlich herausgegebene Report Route to the Top wurde von 13 auf 16 Länder erweitert und umfasst nun auch Australien, Belgien und China. Einbezogen wurden 906 derzeitige Führungskräfte der Unternehmen, die in den Indizes der folgenden Länder gelistet sind: Australien, ASX 100; Belgien, BEL 20; China, SSE (Top 100); Dänemark, OMX Kopenhagen 20; Finnland, OMX Helsinki 25; Frankreich, SBF 120; Deutschland, DAX und MDAX; Italien, FTSE MIB; Niederlande, AEX; Norwegen, OBX; Portugal, PSI-20; Spanien, IBEX 35; Schweden, OMX Stockholm 30; Schweiz, SMI Expanded; Vereinigtes Königreich, FTSE 100; Vereinigte Staaten, Fortune 100. Die Analyse beruht auf Daten bis zum 9. September 2019."Die Aufgabe des CEO wächst weiter, und die für die Rolle erforderlichen Fähigkeiten sind heute ganz anders als noch vor einem Jahrzehnt", erklärt Jeff Sanders, Vice Chairman und Co-Managing Partner der globalen CEO & Board Practice bei Heidrick & Struggles. "CEOs üben nach wie vor die gleiche Führungsrolle aus, indem sie das Tagesgeschäft und die Verpflichtungen gegenüber den Aktionären aufrechterhalten. Gleichzeitig müssen sie das Unternehmen durch konstante digitale und geschäftliche Umwälzungen führen, als inspirierende Führungspersönlichkeiten dienen, eine vielfältige und integrative Arbeitskultur fördern, gute Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen unterhalten und sich zunehmend auf langfristige Nachhaltigkeit konzentrieren. Mit anderen Worten: die CEOs von heute müssen genau das gleiche wie ihre Vorgänger leisten, aber auch ganz neue Aufgaben bewältigen können".Die Fortschritte im Hinblick auf Geschlechterparität sind nach wie vor gering. Der Frauenanteil unter den 2019 neu ernannten CEOs liegt bei nur 9%. Die Ergebnisse des Berichts von 2018 bleiben unverändert, die Frauen machen nur 5% der Gesamtzahl der CEOs weltweit aus, obwohl sie ein höheres Bildungsniveau als ihre männlichen Kollegen aufweisen. Im Vergleich verfügen 71% der weiblichen CEOs und 58% der männlichen CEOs über einen höheren Abschluss."Der Frauenanteil unter den CEOs hat sich in den letzten Jahren weltweit nur minimal verändert", sagt Bonnie Gwin, Vice Chairman und Co-Managing Partner der globalen CEO & Board Practice bei Heidrick & Struggles. "Da sich das Profil des CEOs wandelt und immer mehr von der Rolle erwartet wird, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, muss sich auch das Gesicht des CEO wandeln. Der Pool an unterschiedlichen CEO Kandidaten - Frauen, Farbige, Menschen mit unterrepräsentierten Backgrounds - ist nach wie vor klein, und es gibt noch viel Handlungsbedarf, um die Pipeline der künftigen Generation von CEOs zu entwickeln".Weitere Erkenntnisse aus der globalen Route to the Top 2019-Report:- Mehr als drei Viertel aller CEOs (76%) verfügten überC-Level-Erfahrung. - 39% verfügen über bestehende CEO-Erfahrung, 21% verfügen überErfahrung als COO, und 18% verfügen über CFO-Erfahrung.- Einige Länder bevorzugen CEOs mit bestehender CFO-Erfahrung,darunter Deutschland (29%), Norwegen (28%) und Schweden (28%).- In den Vereinigten Staaten (52%), Frankreich (29%) und denNiederlanden (28%) wird bestehende COO-Erfahrung stark präferiert.- Nur 5% aller CEOs weltweit haben einen unternehmerischenHintergrund. - 24% der im Report erfassten CEOs hatten vor ihrer Ernennung zum CEOkeine Erfahrung als C-Level-Führungskräfte. - Von den 24% der CEOs ohne vorherige C-Level-Erfahrung hatten 30%die Position des globalen Leiters eines Geschäftsbereichs odereiner Geschäftseinheit inne, 13% waren Vice President oder SeniorVice President, 12% hatten globale funktionale Funktionen, dienicht den Bereich Finanzen oder Betrieb betrafen, und 10% warenPresident oder stellvertretender CEO. - Die durchschnittliche Amtszeit der CEOs global beträgt in der Regel6 Jahre, das Durchschnittsalter bei der Ernennung beträgt 50 Jahre. - Weltweit sind 54% der CEOs weniger als 5 Jahre und 33% weniger als2 Jahre in dieser Funktion tätig.- Weniger als ein Viertel (19%) der CEOs sind länger als 10 Jahre undnur 8% länger als 15 Jahre in ihrer Funktion tätig.- Das niedrigste Durchschnittsalter bei der Ernennung zum CEO beträgt46 Jahre (Norwegen), das höchste Durchschnittsalter bei derErnennung zum CEO liegt bei 53 Jahren (Vereinigte Staaten). - Der Report zeigt einen Altersunterschied von 59 Jahren zwischen demjeweils jüngsten und ältesten CEO auf. - Durchschnittsalter der CEOs ist 56 Jahre.- Der mit 30 Jahren jüngste CEO ist in Deutschland und der mit 89Jahren älteste CEO ist in den Vereinigten Staaten zu finden. 