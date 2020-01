BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, hat mit Blick auf den Ölmarkt vor einer "Hysterie" gewarnt. "Trotz der Eskalation im Nahen Osten ist eine neue Ölkrise unwahrscheinlich", sagte der Ökonom der Wirtschaftswoche. Die Welt sei bei der Ölversorgung so diversifiziert wie nie zuvor. Selbst Angriffe Irans auf Ölanlagen in Saudi-Arabien würden die globale Ölversorgung nicht dauerhaft gefährden.

Auch steigende Ölpreise könne die Weltkonjunktur verkraften. "Der Iran-Konflikt wird die Weltwirtschaft insgesamt nicht in die Rezession treiben, allenfalls einzelne Entwicklungs- und Schwellenländer, die viel Öl importieren", so Felbermayr in dem Magazin. Die Öl-Abhängigkeit gerade der deutschen Wirtschaft sei seit den Siebzigerjahren stark gesunken, während sich die Effizienz verdreifacht habe: "1979 wurde mit einem Kilo Öl eine Wertschöpfung von 10 Euro erreicht, 2019 waren es 30 Euro". Die Energiewende werde "in Deutschland die ökonomische Abkopplung vom Ölpreis weiter vorantreiben", prophezeit Felbermayr.

