München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Australien: Ausgebrannt im FeuersturmVor Weihnachten waren die Feuer auf Kangaroo Island ausgebrochen.Tagelang wüteten sie und ganz unter Kontrolle sind sie auch jetztnoch nicht. Wo das Feuer keine Nahrung mehr hat, bleibt der verkohlteGrund zurück und hunderte tote Schafe und Kängurus - verbrannt imgrößten Buschfeuer in der Geschichte der für sanften Tourismus undLandwirtschaft bekannten Insel.Sandra Ratzow, ARD SingapurSchweiz: Wintersport trotz KlimawandelIm Berner Oberland stellt sich ein Tal mit einem alternativenWinterurlaubsangebot auf den Klimawandel ein: Eisfischen,Schneeschuhwandern und Fondue im Iglu. Möglicherweise eineAlternative, die Schule machen könnte. Denn der technische Aufwand,um Schnee zu garantieren wird immer höher. Das können sich nur nochdie ganz großen Skigebiete leisten.Christian Saathoff, ARD GenfSchweden: Ökologischer PaketdienstDie Idee ist so einfach, wie durchschlagend: Paketlieferanten fahrenbeladen ins Stadtzentrum und leer wieder heraus. Bei der Müllabfuhrist es genau andersherum. Wenn sich beide zusammentun, dann spart mandie Hälfte aller Fuhren. In der Stockholmer Innenstadt tun sie dasmit Erfolg: ökologisch wie ökonomisch.Christian Stichler, ARD StockholmKambodscha: Ruin durch MikrokrediteEigentlich gelten Mikrokredite als Wundermittel gegen Armut. NeuereStudien aber zeigen, die gefeierte Hilfe zur Selbsthilfe hilft weitweniger als angenommen. Und ohne strenge Regeln verkehrt sich derMikrokredit von der Starthilfe zur Schuldenfalle. In Kambodscha zumBeispiel nutzen Finanzhaie das positive Image, um ihre skrupellosenGeschäfte zu machen.Florian Bahrdt, ARD SingapurDer Podcast zu diesem Thema "Schattenseite der Mikrokredite" ist abSonntagmorgen in der ARD Audiothek abrufbar.Nigeria: Gezeichnet durch StammesnarbenAdetutu Alabi war ein Baby, als sie mit Klingen tief in ihre Wangenschnitten. Die Tradition wollte das so. Schmucknarben mitten imGesicht. Adetutu Alabi hat es trotz des vermeintlichen Makels zumTopmodel in Nigeria geschafft. Ihre Tochter aber soll davon verschontbleiben. Deshalb nutzt das Model ihre Bekanntheit, um gegen dieMarkierung an Kindern zu kämpfen.Caroline Hoffmann, ARD NairobiUSA: Scherbenhaufen AußenpolitikWelche der zwei extremen Reaktionen wird es diesmal sein. Die verbaleKraftmeierei oder die erdrückende Umarmung. Erst Raketen auf deniranischen General und dann wieder Deeskalation. Alles ist extrem undfolgt doch einem Muster: die Öffentlichkeit vom Impeachment-Verfahrenabzulenken und bei seinen Anhängern zu punkten. Dafür ist ihm fastjedes Mittel recht. Dass die Welt dadurch unsicher wird, scheintDonald Trump nicht zu interessieren. Eine Analyse.Stefan Niemann, ARD WashingtonRedaktion: Ulli Neuhoff