Baden-Baden (ots) - Sendetermine: 14.1., 20:15 Uhr auf ARTE, 20.1., 22:45 Uhr in Das Erste / Preisgekrönter Dokumentarfilmer ("Das Versprechen") wirft Blick hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums in Davos"Das Forum" ist ein Dokumentarfilm von Marcus Vetter, der im Video von den Dreharbeiten und Hintergründen berichtet. Sein 90-minütiger Film blickt hinter die Kulissen des jährlichen Weltwirtschaftsforums in Davos.Im Mittelpunkt: Gründer Klaus Schwab. Er hat das Weltwirtschaftsforum gegründet und ist angetreten "die Welt zu verbessern". Jennifer Morgan von Greenpeace International begleitet das WEF seit Jahren und tritt im Film als Kritikerin auf. Sie hält dieses wohlklingende Narrativ für gefährlich, "weil es suggeriert, es sei die Absicht des WEF, die Welt zu einem besseren Ort zu machen". In ihren Augen sichere es jedoch nur den Status Quo der Eliten. Geprägt von der sozialen Marktwirtschaft, glaubt Schwab fest daran, dass die Probleme der Welt nur im Dialog gelöst werden können. Im Film sagt er: "Wenn sie Pfarrer einer Kirche wären, möchten sie, dass die Sünder am Sonntag in ihre Kirche kommen und möchten sie nicht aussperren."Sendetermine und MediathekDer Film wird am 14.1. um 20:15 Uhr auf ARTE, am 20.1. um 22:45 Uhr im Ersten und am 23.1.20 um 23:15 im SWR Fernsehen ausgestrahlt und ist jeweils für 60 Tage ab 14.1. auf arte.tv und ab 18.1. in der ARD Mediathek abrufbar.Akkreditierte Journalisten können den Film vorab zu Rezensionszwecken sehen im ARTE Presseportal presse.arte.tv sowie im Vorführraum Das Erste unter presse.daserste.de und im SWR Presseportal unter https://presseportal.swr.de