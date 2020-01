Interessierten Marktbeobachtern zeigt sich heute Vormittag ein gewohntes Bild. Mit einem Plus von rund 5 Prozent zählt die Aktie von Varta zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Im vergangenen Jahr war das regelmäßig der Fall. 2019 verbuchte der dadurch am Ende in den MDAX aufgestiegene Titel eine Wertsteigerung von 387 (!) Prozent. Und doch ist heute irgendwie alles anders. Zu tief sitzt der Schock bei vielen Aktionären, die gestern völlig unerwartet einen Einbruch der Varta-Aktie um über 20 Prozent verkraften mussten. Gerade für die erst vor kurzem eingestiegenen Anleger ist das heutige ...

