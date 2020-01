Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte sich in diesem Jahr schon ziemlich schwankungsanfällig gezeigt. Geht das so weiter? Patrick Kesselhut, Commerzbank, blickt in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe auf die Einflussfaktoren, die den DAX auf Achterbahnfahrt geschickt hatten und die charttechnisch relevanten Marken. Wie Anleger mit dieser Situation umgehen können, mehr dazu im vollständigen Interview.