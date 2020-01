Der Euro hat sich heute, am Donnerstag, im späten europäischen Handel weiterhin wenig verändert gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte er bei 1,1107 US-Dollar. Heute Früh lag der Euro noch bei 1,1117 Dollar.Die am Nachmittag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA brachten keine merklichen Impulse in den Devisenhandel, auch wenn sie überraschend gefallen sind. Die Zahl der Anträge ...

