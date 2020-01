FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Berg- und Talfahrt der ersten Handelstage in diesem Jahr schlagen die europäischen Aktienmärkte eine klare Richtung ein. Es geht nach oben. Der Kapitalmarkt hat den durch den US-Raketenangriff im Irak ausgelösten Nahost-Konflikt nahezu so schnell abgearbeitet, wie er aufgekommen war. Die sicheren Häfen der Anleihen, Edelmetalle wie auch das Öl haben die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben.

Zudem steht fest, dass in der kommenden Woche nun endlich das Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China unterschrieben wird. China verpflichtet sich darin zum Kauf von Agrarprodukten und weiteren Gütern aus den USA und zum Schutz geistigen Eigentums. Trump senkte einige Zölle und verzichtete auf neue Strafzölle.

An der Wall Street steigen die Indizes seit Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten, nun ist der DAX diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Der DAX handelt am Nachmittag 1,3 Prozent höher bei 13.486 Punkten - und damit rückt das Allzeithoch bei 13.597 Punkten in greifbare Nähe. Die DAX-Aktien von MTU, Adidas oder auch Vonovia handeln bereits auf Rekordhoch. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.794 Punkte nach oben. Auf seinem Tageshoch bei 3.807 Zählern notierte er auf dem höchsten Stand seit fast 5 Jahren.

Anleger gehen stärker ins Risiko

Die Entspannung in der US-Iran-Krise sorgt für eine Umkehr der jüngsten Kursbewegungen bei den Branchen. Der Stoxx-Öl-&-Gassektor notiert mit einem Minus von 0,8 Prozent, belastet vom wieder stark gesunkenen Ölpreis. Die jüngst noch verschmähten Technologieaktien sind auf ganzer Breite gesucht, der Sektor-Index führt die Gewinner mit 1,3 Prozent an. Infineon steigen um 1,6, AMS um 2,1 und STMicroelectronics um 2,9 Prozent. Ein überraschend kräftiger Anstieg der Passagierzahlen treibt den Kurs von Air France-KLM um 4,4 Prozent nach oben, Lufthansa stellen mit einem Plus von 3,8 Prozent den Gewinner im DAX.

Bei Evotec geht es um 3,6 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hat mit dem Pharmariesen Bayer seine Partnerschaft erweitert. Ziel ist die Entwicklung klinischer Kandidaten für die Behandlung von Unfruchtbarkeit. Evotec winken dadurch in Summe Meilensteinzahlungen von mehr als 330 Millionen Euro. Unmittelbar erhält das Unternehmen 16,5 Millionen.

Cancom verlieren dagegen knapp 4 Prozent, nachdem der Vorstandschef Thomas Volk das Unternehmen überraschend verlässt. "Es scheint Streit über die strategische Ausrichtung zu geben", kommentiert ein Händler. "So etwas verunsichert die Börse, weil es bedeuten könnte, dass das Geschäftsmodell doch nicht so klar oder erfolgversprechend ist".

Aixtron profitieren von einer Kaufempfehlung und gewinnen 6,7 Prozent, Morphosys ebenfalls nach einer Kaufempfehlung rund 5 Prozent.

Um 5,1 Prozent abwärts geht es mit Sodexo in Paris nach den Quartalszahlen. Das Catering-Unternehmen hat die Erwartungen an das organische Wachstum nur dank des Rugby World Cups leicht übertroffen. Die Analysten der Citi merken dazu an, der Wettbewerb habe den Einfluss von Kundenverlusten in Nordamerika gemildert. Da die Aktie bereits stark in die Zahlen gelaufen sei, hätten sie bereits mit Gewinnmitnahmen gerechnet.

Britische Aktien teils deutlich im Minus

Die Nachricht belastet die ganze Branche. Der Einzelhandelsumsatz in Großbritannien ist 2019 zum ersten Mal seit einem Vierteljahrhundert gefallen. Ein möglicher No-Deal-Brexit und andere politische Unwägbarkeiten hätten den ohnehin wachsenden Druck auf die Filialisten noch erhöht, erklärte ihr Lobbyverband British Retail Consortium. In Summe lagen die Umsätze im vergangenen Jahr um 0,1 Prozent unter denen des Vorjahres.

Zudem gab es schlechten Nachrichten aus der Branche. Nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft und einer Bruttomarge im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende der Erwartungen bricht die Aktie von Marks & Spencer gleich um gut 10 Prozent ein. Ocado notieren 3 Prozent tiefer und Kingfisher 2 Prozent leichter.

Die Aktie des britischen Baustoffhändlers SIG verliert rund ein Fünftel an Wert, nachdem der Umsatz pro Arbeitstag im Dezember gegenüber dem Vormonat ein Viertel niedriger ausgefallen ist. Hochgerechnet kam er im zweiten gegenüber dem ersten Halbjahr um 8,3 Prozent zurück. Dies hat auch Auswirkung auf den Gewinn. Er wird nach Unternehmensangabe mit 42 Millionen Pfund die Konsenserwartung von 62 Millionen deutlich verfehlen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.796,56 0,64 24,00 1,37 Stoxx-50 3.437,06 0,38 12,93 1,00 DAX 13.496,41 1,32 176,23 1,87 MDAX 28.552,61 0,62 174,81 0,85 TecDAX 3.095,07 1,67 50,81 2,66 SDAX 12.578,78 0,49 61,88 0,53 FTSE 7.604,28 0,39 29,35 0,43 CAC 6.044,83 0,23 13,84 1,12 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,23 0,01 -0,47 US-Zehnjahresrendite 1,89 0,01 -0,79 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1107 -0,03% 1,1114 1,1114 -1,0% EUR/JPY 121,64 +0,37% 121,43 120,90 -0,2% EUR/CHF 1,0800 -0,16% 1,0824 1,0790 -0,5% EUR/GBP 0,8513 +0,38% 0,8482 0,8489 +0,6% USD/JPY 109,51 +0,40% 109,26 108,74 +0,7% GBP/USD 1,3048 -0,41% 1,3105 1,3094 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,9274 -0,14% 6,9242 6,9444 -0,6% Bitcoin BTC/USD 7.900,01 -2,06% 7.938,51 8.268,01 +9,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,74 59,61 -1,5% -0,87 -3,8% Brent/ICE 64,79 65,44 -1,0% -0,65 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.548,64 1.556,80 -0,5% -8,16 +2,1% Silber (Spot) 17,86 18,10 -1,3% -0,24 +0,1% Platin (Spot) 965,05 953,80 +1,2% +11,25 +0,0% Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +0,6% ===

