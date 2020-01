Erfurt (ots) - Ganz nah dran und immer up to date: Auch 2020 reisen Jess und Ben für "KiKA LIVE" (KiKA) quer durch Deutschland und um die Welt, checken Trends, treffen angesagte Stars und fordern sich immer wieder gegenseitig heraus. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyleformat montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit im KiKA-Player und auf kika.de.Jess trifft Joyce Ilg und Chris Halb12 am 13. Januar 2020: Schauspielerin und Moderatorin Joyce Ilg und Chris Halb12 haben einen YouTube-Comedy-Kanal. Wie man ein glückliches und erfolgreiches Leben führt, beschreiben die beiden nun in einem Buch. Jess lässt sich die Glücksformel genauer erklären, erfährt, was man im Leben braucht, in der Schule aber nicht lernt und macht bei einem neuen Sketch-Video des Comedy-Duos mit.Flying Steps meets Beethoven am 16. Januar 2020: Breakdance und Klassik? Die Flying Steps, die vierfachen Breakdance-Weltmeister aus Berlin, zeigen, dass klassische Musik nicht so verstaubt ist, wie man denkt. Sie haben eine Choreografie zu Beethovens fünfter Sinfonie entwickelt und zum Nachtanzen ins Netz gestellt. Ben trifft B-Boy Legende und Mitglied der Flying Steps "Lil Rock".Eiskunst mit Jess und Ben am 21. Januar 2020: Zwei Eisblöcke, Kettensäge, Bohrer und Bügeleisen - das ist die Ausrüstung für Jess und Ben, denn sie wollen Eisskulpturen erschaffen. In der Eiswelt Dresden werden sie künstlerisch tätig und stellen, umgeben von Kunstwerken von 25 Bildhauer*innen aus der ganzen Welt, ihr Können unter Beweis.Jess trifft Pferde-Bloggerin BinieBo am 22. Januar 2020: Gemeinsam besuchen sie eine Fachmesse in Leipzig - ein Highlight für Pferdefans mit Showreiten, Pferdeflüsterern und frechen Ponys. Auch hochkarätige Reitprofis aus der ganzen Welt sind dabei. Jess und BinieBo erkunden backstage die Welt des Pferdesports.Ben bei den Olympischen Winter-Jugendspielen am 29. und 30. Januar 2020: Nach Österreich und Norwegen werden die Olympischen Winter-Jugendspiele dieses Jahr in der Schweiz ausgetragen. Ben besucht das Olympische Dorf in Lausanne und trifft echte Wintersportskanonen. Ob Freestyle Ski, Short Track, Nordische Kombination oder Eishockey - Ben begleitet die Sportler*innen beim Training."KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Die Sendungen sind auch auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de und bei YouTube online das Trend- und Lifestyleformat. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4487966