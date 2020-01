FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 23. Januar:FREITAG, DEN 10. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: BMW, Absatzzahlen 12/19 und Jahr 2019TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las VegasTERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 11/19 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/19 08:00 DEU: Insolvenzen 10/19 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/19 08:45 FRA: Stimmungsindikator der Notenbank 09:00 SPA: Industrieproduktion 11/19 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19 10:30 GBR: Industrieprodkution 11/19 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/19 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/19 (endgültig) EUR: Fitch, Ratingergebnis MaltaMONTAG, DEN 13. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (endgültig) 11:00 DEU: Volkswagen Marke Auslieferungen 12/19 11:30 DEU: Neujahrsempfang Bankenverband BdB 12:00 DEU: Arbeitsgericht verhandelt Kündigungsklage eines VW-Managers 13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 12/19TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/19 10:30 GBR: Handelsbilanz 11/19 10:30 GBR: Industrieproduktion 11/19 20:00 USA: Haushaltssaldo 12/19SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Auftakt der Mo?belmesse IMM Cologne 2020, Köln11:30 DEU: Neujahrsempfang Bankenverband BdB mit den Hauptgescha?ftsfu?hrern Andreas Krautscheid und Christian Ossig, Frankfurt18:00 Jahresempfang der Wirtschaft 2020 mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, Mainz Veranstalter ist die Architektenkammer Rheinland-Pfalz.18:00 DEU: Veranstaltung "Klimaschutz braucht Verkehrsinfrastruktur: Nachhaltig priorisieren, solide finanzieren, zu?gig realisieren!" des Deutschen Verkehrsforums, u.a. mit dem Bahn- Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz, BerlinGBR: Frist zur Bildung einer Regionalregierung in Nordirland läuft abDIENSTAG, DEN 14. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 2019 07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen 07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update 10:00 DEU: Messe München, Jahres-Pk 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen 12/19 12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Brain Biotechnology, Jahreszahlen DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen USA: Citigroup, Q4-Zahlen USA: Delta Airlines, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 12/19 00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/19 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/19 14:30 USA: Realeinkommen 12/19SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesgerichtshof verku?ndet Urteil zu Unternehmens-Bewertungen auf dem Online-Portal Yelp, Karlsruhe09:30 DEU: Pk Société Générale: Kapitalmarktausblick 2020, Frankfurt10:30 DEU: Volkswirte der Allianz geben Ausblick auf Konjunktur und Finanzma?rkte 2020, Frankfurt11:30 DEU: Pk Privatbank Berenberg: Konjunkturausblick 2020 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding, Frankfurt14:00 CHE: Pressekonferenz des Weltwirtschaftsforums vor dem Jahrestreffen in DavosDEU: Agrarkongress des Bundesumweltministeriums anla'sslich der Agrarmesse Gru?ne Woche, BerlinMITTWOCH, DEN 15. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/19 07:30 DEU: Metro, Q1 Umsatz 10:00 DEU: Hypoport, ao Hauptversammlung, Berlin 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:15 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen USA: Blackrock, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 12/19 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19 10:00 DEU: Pk zum BIP 2019 10:30 GBR: Erzeugerpreise 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 12/19 11:00 EUR: Handelsbilanz 11/19 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/19 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/19 14:30 USA: Empire State Index 01/20 15:00 BEL: Handelsbilanz 11/19 16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige BookSONSTIGE TERMINE 10:00 CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor10:00 DEU: PK EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 202013:30 DEU: Pk Südwestmetall mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie18:30 DEU: Pk zu aktuellen Fragen des deutschen Agrarexports der German Export Association for Food and Agriproducts (GEFA), BerlinDEU: 1. Pressetag vor Beginn der Internationalen Grüne Woche, BerlinRUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede zur Lage der Nation gut ein Jahr vor der ParlamentswahlUSA: USA und China unterzeichnen erstes Handelsabkommen, WashingtonDONNERSTAG, DEN 16. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Geberit, Q4 Umsatz 07:00 FRA: Alstom, Q3 Umsatz 08:00 EUR: ACEA KfZ-Neuzulassungen 12/19 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahresumsatz 08:00 GBR: Associated British Food, Q1 Trading Update 08:00 GBR: Hays, Q2 Trading Update 10:30 DEU: Schott, Bilanz-Pk, Mainz 13:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 22:30 GBR: Rio Tinto, Operation Report 2019TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Charles Schwab, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/19 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 11/19 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig) 12:00 TÜR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 12.12.19 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/19 14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/19 14:30 USA: Phily-Fed-Index 01/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 16:00 USA: Lagerbestände 11/19 16:00 USA: NAHB-Index 01/20SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Veranstaltung Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. zu "Auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen", Berlin09:30 DEU: Pk Fidelity: "Einstiegsstrategien für die neue Ära des chinesischen Kapitalmarkts", Frankfurt09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Werbung bei Online-Handel mit Arzneien11:00 DEU: Pk Hessenmetall: Entwicklung und Erwartungen der hessischen Metall- und Elektro-Industrie, Frankfurt19:30 DEU: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin, FrankfurtDEU: Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und dem Bundesverband der Systemgastronomie werden fortgesetztFREITAG, DEN 17. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Q3 Trading Update 13:00 USA: Schlumberger, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/19 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/19 03:00 CHN: BIP Q4/19 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19 08:00 DEU: Großhandelspreise 12/19 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/19 10:00 ITA: Handelsbilanz 11/19 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19 11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19 (endgültig) 14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/19 15:15 USA: Industrieproduktion 12/19 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/19 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (vorläufig)EUR: S&P Ratingergebnis Andorra, Russland EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, SlowenienSONSTIGE TERMINE DEU: 94. Internationale Gru?ne Woche, BerlinMONTAG, DEN 20. JANUAR 2020TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/19 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19 CHE: Vor dem Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (21.-24. Januar), Davos + 14.00 IWF-Ausblick mit Präsdentin Georgiewa und Chefvolkswirtin Gopinath + 17.30 Willkommensbotschaft von WEF-Gründer Klaus Schwab + 18.15 EröffnungskonzertSONSTIGE TERMINE DEU: 17. Internationale Fachkongress für erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft", BerlinHINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossenDIENSTAG, DEN 21. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 07:00 CHE: UBS, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lonza Group, Jahreszahlen 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen 22:00 USA: Ntflix, Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Halliburton, Q4-Zahlen USA: IBM, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 10:00 SPA: Handelsbilanz 11/19 10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/19 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/20 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/20SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn10:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, HamburgCHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, DavosDEU: Fachmesse "Nortec" für klein- und mittelständische Produktionsbetriebe, HamburgMITTWOCH, DEN 22. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen 22:15 USA: United Airlines, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: ASML Holding, Jahreszahlen SWE: Investor, Jahreszahlen USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen USA: Steel Dynmaics, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/19 14:30 USA: CFNA-Index 12/19 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 11/19 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/19 16:30 USA: DOE Rohölbestand (Woche)SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Beginn des 1. Leipziger Photovoltaik-Forums "Photovoltaik - Gamechanger der Energiewende?", Leipzig09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, BonnCHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, DavosDONNERSTAG, DEN 23. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen 14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novozymes, Jahreszahlen USA: Kimberly Clark, Q4-Zahlen USA: Comcast, Q4-Zahlen USA: Keycorp, Q4-Zahlen USA: Procter & Gamble, Q2-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: All Industry Activity Index 11/19 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/19 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (endgültig) 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 12/19 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/20 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Diesel-Abgas-Skandal. Das Verfahren behandelt zentrale Fragen aus dem Diesel-Abgasskandal anhand eines Falls aus Frankreich. Dort wird gegen einen Diesel-Autohersteller wegen Software-Manipulation von Abgastests geklagt.09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn11:00 DEU: Berufungsverfahren um Schadenersatzansprüche wegen der hessischen Mietpreisbremse, FrankfurtCHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, DavosAlle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi