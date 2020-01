In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 9.01. 16:26: 3 Startups aus Deutschland wollen das Weltall erobern - mit ähnlichen Methoden wie Elon Musks SpaceX3 Startups aus Deutschland wollen in der Raumfahrtbranche mitmitschen. Ihre Technolgien ähneln im Konzept durchaus denen von SpaceX.>> Artikel lesen 9.01. 15:20: Apple startet Wettbewerb: Euer iPhone-Foto könnte es in Werbekampagnen und Apple-Stores schaffenEuer schönstes Foto vom iPhone im Nachtmodus könnte es in die Werbung und die Stores von Apple schaffen.>> Artikel lesen 9.01. 14:38: Classpass wird das erste Einhorn des Jahres - Millionen-Finanzierung für den härtesten ...

