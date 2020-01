Primäres Endpunktziel wurde mit 45,5 % Gesamtansprechrate, einschließlich 20 % vollständigem Ansprechen, in der 145-Patienten-Studie übertroffen

Einreichung der Biologics License Application (BLA) voraussichtlich im dritten Quartal 2020

LAUSANNE, Schweiz, Jan. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist, vermeldete heute positive Ergebnisse der an 145 Patienten durchgeführten klinischen Phase-2-Schlüsselstudie zu Loncastuximab-Tesirin (ADCT-402) zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL).

Bislang hat Loncastuximab-Tesirin bei einer breiten Population von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, selbst bei schwer behandelbaren Patienten, eine Gesamtansprechrate von 45,5 % erreicht (66/145 Patienten), die ein vollständiges Ansprechen von 20 % und ein partielles Ansprechen von 25,5 % umfasste.Zum Vergleich: Die Gesamtansprechrate in der mit 183 Patienten durchgeführten klinischen Phase-1-Studie von Loncastuximab-Tesirin lag bei der Dosis, die anfänglich in Phase 2 verwendet wurde, bei 41,4 % (29/70 Patienten) und umfasste ein vollständiges Ansprechen von 21,4 % und ein partielles Ansprechen von 20 %.Loncastuximab-Tesirin hat bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL eine beherrschbare Toxizität gezeigt.Die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse des Grades =3 der klinischen Phase-2-Studie waren Neutropenie, Thrombozytopenie und erhöhte Gamma-Glutamyltransferase.

Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer von ADC Therapeutics, sagte: "Diese Daten übertrafen unser primäres Endpunktziel und untermauern die signifikante Antitumoraktivität des Einzelwirkstoffs und das beherrschbare Toxizitätsprofil von Loncastuximab-Tesirin bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, bei denen etablierte Therapien nicht angeschlagen haben.Loncastuximab-Tesirin hat sein Potenzial bewiesen, einen kritischen, noch nicht gedeckten Bedarf an einer neuen Therapie zu decken und zu einem wichtigen Teil des Behandlungsparadigmas für alle stark vorbehandelten Patienten mit DLBCL zu werden.Wir planen, die endgültigen Daten der klinischen Phase-2-Schlüsselstudie auf einer künftigen wissenschaftlichen Tagung zu präsentieren."

Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, sagte: "Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses Jahres bei der U.S. Food and Drug Administration einen BLA-Antrag für die beschleunigte Zulassung von Loncastuximab-Tesirin zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, bei denen zwei oder mehr Behandlungsregime fehlgeschlagen sind, einzureichen, und wir bauen unsere kommerzielle Organisation in Erwartung einer Einführung im zweiten Quartal 2021 aus."

In der einarmigen, multizentrischen, offenen klinischen Phase-2-Studie wurden die Sicherheit, Wirksamkeit und Pharmakokinetik von Loncastuximab-Tesirin als Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL untersucht.Die Patienten erhielten alle drei Wochen 30-minütige intravenöse Loncastuximab-Tesirin-Infusionen in einer Dosis von 150 µg/kg bei den ersten beiden Zyklen und 75 µg/kg bei den nachfolgenden Zyklen. Diese Behandlung erfolgte für die Dauer von bis zu einem Jahr oder bis zum Fortschreiten der Krankheit, inakzeptabler Toxizität oder dem Auftreten anderer Abbruchkriterien, je nachdem, was zuerst eingetreten ist.

Über Loncastuximab-Tesirin

Loncastuximab-Tesirin), in einer Phase-1b-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzell-Lymphom) und in einer Phase-1b-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom) untersucht.Die U.S. Food and Drug Administration gewährte den Orphan-Drug-Status für Loncastuximab-Tesirin für die Behandlung von R/R DLBCL und MCL.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein im Bereich der klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten.