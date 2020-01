Tagesausblick für 10.1.: DAX nähert sich Rekord. Biotech, Apple und Virgin Galactic stark!

Richard Pfadenhauer,

Der DAX schielte heute im Tagesverlauf über die Marke von 13.500 Punkten und rückte damit dem Allzeithoch nah. Aktuell deutet sich eine gewisse Beruhigung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA an. Zudem gab es überraschend gute Wirtschaftszahlen. So legte die Produktion im November in Deutschland zu und in den USA fielen die Neuanmeldungen auf Arbeitslosenunterstützung geringer aus als erwartet. Die US-Indizes markierten daraufhin neue Rekordstände. Der DAX verbesserte sich im Tagesverlauf um 1,3 Prozent auf knapp 13.500 Punkte und der EuroStoxx 50 um 0,6 Prozent auf 3.795 Punkte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,22 Prozent. Gold, Silber und Platin befinden sich auf Konsolidierungskurs. Palladium stabilisierte sich hingegen bei 2.100 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar verlor den dritten Tag in Folge und hat zunächst im Bereich von 1,11 US-Dollar einen Boden gefunden.

Unternehmen im Fokus

Aixtron und Morphosys profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie der Deutschen Lufthansa bekam durch den Ölpreisrückgang Flügel und überflog die Marke von EUR 16. Nach BMW meldeten nun auch Daimler und VW starke Absatzzahlen für 2019. So konnten die Stuttgarter und Wolfsburger jeweils mehr Pkws auf die Straße bringen als im Vorjahr. Die Vorzugsaktie von VW näherte sich heute der oberen Begrenzung des seit Anfang November gebildeten Seitwärtstrends. Evotec und Bayer erweitern ihre Kooperation. Evotec erhält dabei vorab eine Zahlung von 6,5 Millionen Euro Die Aktie des Batterieherstellers Varta konnte sich nach dem gestrigen Beben im Bereich von EUR 94 stabilisieren. Cancom SE und K+S zählten heute zu den schwächsten deutschen Titeln. Bei Cancom drückte der überraschende Chefwechsel auf den Kurs und K+S setzt unter anderem das milde Klima zu.

In den USA markierte Apple ein neues Allzeithoch. Einem Reutersbericht zufolge legte der iPhone-Absatz in China im Dezember um 18 Prozent zu. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns Virgin Galactic flog im frühen Handel auf knapp 12 USD. Hoch im Kurs standen in den ersten Handelsstunden erneut Halbleiterwerte wie AMD, Nvidia und Texas Instruments. Tesla legte nach der jüngsten Rally eine Pause ein.

Zu den auffälligsten Branchen- und Nischenindizes zählten heute European Biotech Index und der Solactive European Merger & Acquisitions Index. Der Biotech-Index profitierte unter anderem von der starken Entwicklung von Evotec, Galapagos und Morphosys und beim European Mergers & Acquisitions Index sorgten unter anderem die Aktien von Aixtron, AMG Advanced Metallurgical und Dialog Semiconductor für Auftrieb.

Wichtige Termine

USA - Arbeitsmarktbericht, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.560/13.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.070/13.300/13.430 Punkte

Der DAX hat die Hürde bei 13.430 Punkten nach oben durchbrochen und nahm Kurs auf das Allzeithoch bei 13.560 Punkten. Zum Handelsschluss ging dem Index ein wenig die Puste aus so dass ein Rücksetzer bis zum Ausbruchniveau von 13.430 Punkte nun durchaus möglich erscheint. Die Bullen scheinen aktuell jedoch am Drücker und ein Ausbruch über das Allzeithoch würde weiteres Potenzial bis zur 138,2%-Retracementlinie von 13.650 Punkten eröffnen. Eine Schwäche deutet sich frühestens unterhalb von 13.300 Punkten ab.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2019 - 09.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2015 - 09.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

