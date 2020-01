In seinen vorbereiteten Äußerungen auf einer Konferenz der Bank of England in London argumentierte der Präsident der New Yorker Federal Reserve John Williams, dass der Abschwung der Inflationserwartungen wahrscheinlich anhalten werde, falls die Inflation wie in den vergangenen sechs Jahren unter dem Zielniveau liegen sollte. "Aber es ist immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...