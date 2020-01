DFV Deutsche Familienversicherung AG verbucht deutlich geringeren Jahresverlust als geplant^ DGAP-Ad-hoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis DFV Deutsche Familienversicherung AG verbucht deutlich geringeren Jahresverlust als geplant09.01.2020 / 20:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt am Main, 09. Januar 2020 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen gemäß IFRS eine deutliche Verbesserung der Geschäftszahlen. Das Bestandsprämienvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 34 % auf 101 Mio. EUR. Der Verlust vor Steuern liegt bei rund 4,5 Mio. EUR und damit deutlich unter der prognostizierten Zielbandbreite von 9 bis 11 Mio. EUR.Presse & Investor Relations Kontakt Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de09.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069 74 30 46 396 Fax: 069 74 30 46 46 E-Mail: presse@deutsche-familienversicherung.de Internet: www.deutsche-familienversicherung.de ISIN: DE000A2NBVD5 WKN: A2NBVD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 950607Ende der Mitteilung DGAP News-Service950607 09.01.2020 CET/CEST