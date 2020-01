Liebe Leser, natürlich war der Short um 8.30h am Mittwoch ein Knaller und natürlich hatten unsere Leser erst einmal die klare Ansage, Varta short zu gehen. Belohnt wie gesagt mit plus 110% in wenigen Stunden. Aber - nun kann man bei 95 Euro, Tief sogar bei 90, den Text der Commerzbank - plus die Platzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...