Eine Rezession droht zwar nicht, aber wegen der trüben Konjunkturaussichten sollte die EZB weiter an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten, findet Claudia Buch.

Die Bundesbank hält wegen der schwachen Wirtschafts- und Inflationsprognosen für den Euro-Raum eine lockere Geldpolitik für weiterhin gerechtfertigt. Zwar werde nicht mit einer Rezession oder einer Deflation - also einer gefährlichen Abwärtsspirale aus fallenden Preisen, sinkenden Investitionen und Löhnen - gerechnet, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch am Donnerstag in Köln laut Redetext. "Angesichts der Prognosen ist aber auch klar, dass die Geldpolitik weiterhin Unterstützung bieten muss, damit sich der Preisauftrieb ...

