So heißt es zunächst am Dienstag, 14. Januar 2020, 20.15 Uhr im ZDF: "Wie gut sind Äpfel, Orangensaft und Bio-Bananen?". Wie es die Produzenten schaffen, dass die Äpfel im Supermarktregal so makellos aussehen, findet Nelson Müller auf einer Reise nach Südtirol heraus. Nelson Müllers Lebensmittelreport. Der Sternekoch zeigt, wie unser Obst weltweit...

Den vollständigen Artikel lesen ...