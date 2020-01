LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Agrarpolitik/Insektenschutzprogramm:



"Wenn es nicht so traurig wäre, könnte es auch eine Dramödie shakespeareschen Ausmaßes sein: Die Union zieht die SPD mal wieder am Nasenring durch die politische Arena. Jetzt erklärt Unions-Fraktionsvize Gitta Connemann einen als längst ausgehandelt geglaubten Kompromiss von SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als nicht akzeptabel. Der Union sollte doch bitte klar sein, was sie dem Ansehen und der Regierungsfähigkeit dieser Koalition antut. Und die SPD sollte dann auch mal erkennen, was sie sich selbst in dieser Politehe antut - und Konsequenzen ziehen."/yyzz/DP/he