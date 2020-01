PARIS (dpa-AFX) - Im Konflikt um die Rentenreform will Frankreichs Premierminister Édouard Philippe am Freitag (08.30 Uhr) in Paris wieder mit den Sozialpartnern zusammenkommen. Dabei soll es um eine Konferenz zur dauerhaften Finanzierung des Rentensystems gehen - dieser Vorschlag war von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT gekommen. Philippe hatte zuletzt am Dienstag mit den Sozialpartnern gesprochen.



Die Proteste gegen das Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron und der Mitte-Regierung dauern bereits seit fünf Wochen an und lähmen das Land. Stark betroffen sind die Staatsbahn SNCF und die Pariser Verkehrsgesellschaft RATP. Erst am Donnerstag waren wieder Zehntausende im ganzen Land gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen./cb/nau/DP/he