Bleibt es beim geltenden Recht, steigt der Mindestlohn auch im kommenden Jahr wohl nicht über zehn Euro. Deshalb droht die SPD damit, die zuständige Kommission zu entmachten - und provoziert die Union.

Nachdem er die Frage vernommen hat, muss Lars Feld erst einmal kurz und kräftig lachen. Ob es ihn überrascht habe, dass in Berlin gerade über einen Mindestlohn von zwölf Euro diskutiert werde? "Keinesfalls", sagt der Freiburger Wirtschaftsweise. "Die Gefahr war immer sehr groß, dass die Politik dieser Versuchung nicht widerstehen würde."

Immerhin ist Feld künftig mittendrin, wenn es darum geht, der Regierung - und insbesondere der SPD - diese Versuchung vielleicht doch noch auszureden. Der Ökonom wurde gerade zum beratenden Mitglied der Mindestlohnkommission berufen, dem Gremium aus Arbeitgebern, Gewerkschaftlern und Wissenschaftlern, das alle zwei Jahre unabhängig darüber entscheidet, wie stark die Untergrenze angehoben wird.

Wenn es denn bei dieser Unabhängigkeit bleiben sollte. Die kommenden Monate werden darüber entscheiden. Die Marke von zwölf Euro hat die neue SPD-Doppelspitze aus Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum Test für die Regierungsfähigkeit und -willigkeit der großen Koalition auserkoren. "Der Mindestlohn ist unsere gesetzliche Haltelinie", sagt die Co-Vorsitzende Esken. Und fügt unmissverständlich hinzu: "Damit er in Vollzeit die Existenz sichert und eine armutsfeste Rente ermöglicht, ist unser klares Ziel die - wenn nötig auch politische - Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro."

Einen offiziellen Anlass gibt es jedenfalls: Per Gesetz ist für 2020 ohnehin eine Evaluation vorgeschrieben. Doch das sozialdemokratische Ansinnen eines außerplanmäßigen Anstiegs - und sei er auch nur in Richtung von zwölf Euro - birgt erhebliches Konfliktpotenzial mit dem Koalitionspartner CDU/CSU. Denn die Kernfrage, auf die der Streit hinausläuft, lautet: Soll die Kommission in ihrer unabhängigen Arbeit gestärkt werden - oder entmachtet? Nichts anderes würde Eskens "politische Anhebung" bedeuten.Reibung dürfte dabei die Erkenntnis auslösen, dass die geltende Gesetzeswirklichkeit von zwölf Euro noch ziemlich weit entfernt ist. Um genau zu sein: viele Jahre. Erst zum Jahreswechsel stieg die Lohnuntergrenze ...

