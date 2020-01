Wie bereits erwähnt, tendierte der Kaffeepreis zwischen 2011 und Ende 2019 in einem langfristigen Abwärtstrend und fiel auf ein Niveau von gerade einmal 89,59 US-Cent zurück. Erst in diesem Bereich gelang es einen Dreifachboden auszubilden und diesen mit einem Kursanstieg über 114,05 US-Cent sowie den langfristigen Downtrend zu überwinden. Nur wenig später konnte Kaffee an die favorisierte Preismarke von 136,00 US-Cent weiter zulegen. Die rückläufigen Notierungen von diesem Niveau aus kamen allerdings nicht überraschend, die aktuelle Korrektur ist vollkommen im Rahmen eines gewöhnlichen Rücklaufs zurück auf das Ausbruchsniveau zu werten. Genau diese Unterstützung bietet nach dem jüngst aktivierten Kaufsignal eine hervorragende Einstiegsgelegenheit auf mittelfristiger Basis. Natürlich bleibt eine engmaschige Beobachtung der Kaffee-Ernte hiervon nicht ausgenommen, aus technischer Sicht war dies jedoch nur der Auftakt einer sehr viel größeren Erholungsbewegung bei Kaffee.

