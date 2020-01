Basel, 10. Januar 2020 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute den ungeprüften vorläufigen Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Das Unternehmen erwartet einen auf rund CHF 134 Mio. gesteigerten Gesamtumsatz (Geschäftsjahr 2018: CHF 132.6 Mio.), mit Umsatzbeiträgen von rund CHF 114 Mio. (Geschäftsjahr 2018: CHF 82.0 Mio., + 39 %) aus Basileas zwei vermarkteten Medikamenten, dem Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) und dem Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol). Basilea hatte einen Gesamtumsatz von CHF 128 - 133 Mio. und Umsatzbeiträge von Cresemba und Zevtera in Höhe von CHF 105 - 110 Mio. prognostiziert.



David Veitch, Basileas Chief Executive Officer, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Gesamtumsatz von rund CHF 134 Mio., welcher über unserer Guidance liegt. Besonders erfreulich ist der mit 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr höher als erwartet ausgefallene Anstieg der Umsatzbeiträge unserer beiden vermarkteten Produkte, Cresemba und Zevtera. In der starken Performance spiegelt sich der nach wie vor hohe ungedeckte medizinische Bedarf von Patienten mit invasiven Schimmelpilzinfektionen und die Nachfrage nach neuen, wirksamen Antibiotika wider. Unseren kommerziellen Partnern ist es 2019 gelungen, die Zahl der Länder in denen Cresemba vermarket wird zu verdoppeln und wir erwarten, dass das Medikament bis Ende 2021 in 60 Ländern auf dem Markt sein wird. Wir sind daher hinsichtlich der zukünftigen Absatzperspektiven von Cresemba sehr positiv gestimmt."

Er ergänzte: "Zusätzlich zum Übertreffen unserer Umsatzguidance haben wir 2019 eine Reihe wichtiger strategische Meilensteine erreicht. Unter anderem haben wir die TARGET-Studie und damit die erste der beiden für eine mögliche US-Zulassung notwendigen Phase-3-Studien, erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus haben wir die Phase-1/2-Studie FIDES-02 gestartet, in der unser panFGFR-Kinase-Inhibitor Derazantinib bei Patienten mit Urothelkarzinom erprobt wird. Aufgrund des einzigartigen Kinase-Inhibitionsprofils von Derazantinib, überzeugender präklinischer In-vivo-Daten und des hohen medizinischen Bedarfs in dieser Indikation, planen wir, eine Phase-1/2-Studie bei Patienten mit Magenkrebs zu starten. Ausserdem haben wir die Patientenrekrutierung in zwei Phase-1/2-Studien mit Lisavanbulin abgeschlossen und aufgrund der initialen Ergebnisse beschlossen, die klinische Entwicklung der oralen Formulierung des Wirkstoffs mit einer zielgerichteten, Biomarker-basierten Phase-2-Studie bei Patienten mit Glioblastom voranzutreiben. Unsere vorläufigen, ungeprüften liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen von rund CHF 161 Mio. zum 31. Dezember 2019 geben uns die finanzielle Flexibilität, um unsere Strategie zur Erreichung der nächsten werttreibenden Entwicklungsmeilensteine in unserer F&E-Pipeline umzusetzen."

Der geprüfte vollständige Jahresabschluss sowie der Geschäftsbericht 2019 werden am 18. Februar 2020 veröffentlicht. Die geprüften endgültigen Zahlen für den Umsatz 2019 und die Liquiditätsposition zum Jahresende 2019 können von den gemeldeten vorläufigen Zahlen abweichen.

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "prognostizieren", "planen", "können", "könnten", "werden" oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

