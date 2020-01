Änderung in der Geschäftsleitung der BLKB

Manuel Kunzelmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Strategie und Marktleistungen, wird die BLKB auf eigenen Wunsch per 30. April 2020 verlassen und eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens wahrnehmen. Die interimistische Nachfolge übernimmt per sofort Alexandra Lau, Leiterin Legal & Compliance.

Liestal, 10. Januar 2020

Manuel Kunzelmann (45) ist seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Geschäftsbereich Strategie & Marktleistungen. Von 2013 bis 2017 leitete er das Ressort Strategieentwicklung & Controlling und von 2009 bis 2013 die Bereiche Produktmanagement und Kompetenzcenter Marktleistungen.

Alexandra Lau ist seit 1. Oktober 2017 Ressortleiterin Legal & Compliance. Die 39-Jährige verfügt in zahlreichen Bereichen über Führungserfahrung bei einer Grossbank: Business Development, Prozessentwicklung und -innovation, produktnahe regulatorische Themen, Business Risk Management im Retail- und Affluent-Geschäft sowie im globalen Kreditgeschäft. Ausserdem arbeitete sie in der Strategieberatung. Sie studierte an der Universität St. Gallen und hat einen Master in International Affairs and Governance.

John Häfelfinger, CEO, kommentiert: «Ich danke Manuel für sein grosses Engagement während über zehn Jahren bei der BLKB, insbesondere für seinen vollen Einsatz in der Geschäftsleitung, und wünsche ihm alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft. Er hat mit seinem Team massgeblich zur Weiterentwicklung und Modernisierung der BLKB beigetragen. Gleichzeitig freue ich mich, dass Alexandra per sofort die interimistische Nachfolge übernimmt und wir so eine nahtlose Übergabe sicherstellen.»

Über die definitive Stellenbesetzung wird der Bankrat in den nächsten Wochen entscheiden.

