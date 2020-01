FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1O4 XFRA SG1AB9000005 JAPFA LTD

2K6 XFRA CA68622A1021 ORGANIC FLOWER INV. GRP

2JA XFRA US47009K1079 JAGGED PEAK ENERGY DL-,01