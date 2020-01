Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anders als an den Handelstagen zuvor war die Volatilität beim DAX gestern sehr gering. Die Handelsspanne betrug weniger als 70 Punkte. Er startete bereits mit einem deutlichen Plus in den Tag und dieses verteidigte er auch bis zum Handelsende. Schlussstand: 13.495 Punkte. Marktidee: Apple. Die Aktie von Apple hat ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich. Das Papier verdoppelte 2019 ihren Wert und war damit drittstärkster Wert im S&P 500. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine anstehende Kursschwäche. Gestern markierte der Kurs ein neues Rekordhoch und formte dabei eine Aufwärtslücke.